Będzie "podatek" od usług VOD. Zapłacimy więcej za Netflixa, HBO GO, Iplę czy Playera?

Przy okazji tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która ma pomóc przedsiębiorcom w trudnym czasie epidemii koronawirusa, polski rząd bierze się za dostawców wideo na żądanie.

Wśród Polaków rośnie popularność rozrywkowych platform internetowych typu Netflix, HBO GO czy Player. Szczególnie w obecnych czasach epidemii koronawirusa, gdy sporo czasu spędzamy w domach. Niewykluczone, że wkrótce czeka nas podwyżka cen dostępu do usług typu VOD.Przy okazji prac dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 polski rząd przyjął i skierował do sejmowych prac "projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2". Projekt prowadza zmiany w ustawie o kinematografii,- brzmi proponowany zapis w ustawie.DodatkowoZ obowiązku opłaty zwolnieni mają być mikroprzedsiębiorcy oraz o podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialnąJak tłumaczą pomysłodawcy,. Rząd podkreśla, że w czasie narodowej kwarantanny, gdy nie ma możliwości korzystania z ofert kin, "dostrzega się większe zainteresowanie odbiorców ofertą podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne (VOD)". Dlatego brak eksploatacji filmów w kinach oraz rosnąca popularność usług VOD "warunkuje wprowadzenie obowiązku uiszczania daniny publicznej w postaci 1,5 proc. przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej".Z danych Europejskiego Obserwatorium Audiowizualne wynika, że w 2019 roku serwis Netflix uzyskał w Polsce przychody na poziomie 429,3 mln zł. To oznacza, że serwis musiałby zapłacić 6,4 mln złotych daniny. Z kolei polski serwis Ipla miniony rok zakończył przychodami na poziomie prawie 269 mln zł, co oznacza, że danina wyniosłaby 4 mln zł.Zainteresowane podmioty na razie nie komentują proponowanych przez polki rząd zmian.