Allegro przedłuża Pakiet wsparcia dla Sprzedających o kolejny miesiąc

Łukasz Szewczyk

Ogłoszony w marcu Pakiet wsparcia dla Sprzedających przyciągnął na platformę Allegro prawie 9 tysięcy nowych firm - dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Allegro przedłuża Pakiet o kolejny miesiąc.

Pierwszy miesiąc pokazał, że Pakiet wsparcia dla Sprzedających przyniósł pozytywny efekt. Skorzystało z niego 64% wszystkich firm na Allegro, przede wszystkim poprawiając przepływ gotówki. Na platformie rejestrowało się ponad 2000 firm tygodniowo, czyli dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pakiet dał impuls do rozwijania działalności - sprzedawcy zamieścili w kwietniu prawie 3 razy więcej ofert niż dotychczas średnio miesięcznie.- mówi François Nuyts, prezes Allegro. - Nieustannie inwestujemy w projekty, które mają znaczący wpływ na codzienne życie Polaków i na polską gospodarkę - dodaje François Nuyts.W ramach przedłużonego do końca maja 2020 r. pakietu Allegro wydłuża termin płatności dla małych firm z 14 do 60 dni; oferuje 3 miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców niezależnie od skali działalności; dajemy łatwy dostęp do pożyczki z cash-backiem do 4,5 tys. zł dla sprzedawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; wstrzymuje wcześniej ogłoszone podwyżki opłat, dzięki czemu sprzedawcy oszczędzili 8,5 mln złotych w kwietniu, a w maju oszczędzą 8,7 mln złotych.