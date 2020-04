Wszystkie sezony serialu "Rodzinka.pl" na TVP VOD

Łukasz Szewczyk

Po dziewięciu latach telewizja Polska kończy emisję serialu komediowego "Rodzinka.pl", który pokochały miliony widzów. Wszystkie szesnaście sezonów serialu będzie można oglądać bezpłatnie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O fenomenie "Rodzinki.pl", której średnia oglądalność każdego odcinka sięgała milionów, zdecydowały dowcipne puenty, życiowy scenariusz, wyraźnie zarysowane charaktery postaci i przede wszystkim rewelacyjna obsada: Małgorzata Kożuchowska, doskonale odgrywająca rolę charyzmatycznej Natalii - empatycznej i świetnie zorganizowanej matki trójki dzieci i bardzo przekonywujący w roli Ludwika Tomasz Karolak, prawdziwy adorator swojej żony, zarządzający swoimi dziećmi cierpliwie, choć stanowczo. Wcielający się w rolę ich przyjaciół Jacek Braciak (Marek, mistrz anegdot) i Agata Kulesza (Maria, z mało pedagogicznymi, ale skutecznymi metodami wychowawczymi) przyglądają się funkcjonowaniu dużej rodziny z zazdrością i sympatią, czasem z dużym zdziwieniem.W serialu również występują znakomici aktorzy młodego pokolenia: Maciej Musiał (Tomek, młody buntownik), Adam Zdrójkowski (Kuba, nieśmiały mistrz deskorolki) i Mateusz Pawłowski (uroczy Kacper z rozbrajającym uśmiechem, który uważa, że z racji bycia najmłodszym wszystko mu się należy).Scenariusz "Rodzinki.pl" został stworzony na podstawie obsypanego nagrodami kanadyjskiego formatu "The Parents". Najważniejszym atutem serialu jest autentyczność rodzinki, dzięki której widzowie dostrzegają w Boskich siebie, z całą paletą dobrych i złych emocji, uroków rodzicielstwa i dorastania dzieci. Szukając różnych pomysłów wychowawczych i sposobów na wspólne funkcjonowanie bohaterowie odkrywają przed widzem świat prawdziwych i szczerych relacji, w którym każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania. Pomimo codziennych problemów Boscy autentycznie się kochają, wspierają i problemy rozwiązują, będąc ze sobą we wszystkich ważnych momentach. To wszystko - podane w komediowy sposób powoduje, że mamy do czynienia z rozrywką na najwyższym poziomie.Chociaż ostatni odcinek na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 3 maja, to "Rodzinka.pl" nie znika, a na stałe przeprowadza się do TVP VOD, gdzie bezpłatnie dostępne będą wszystkie sezony serialu.