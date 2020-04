Maj w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery maja HBO GO dzień po dniu

• Nowe seriale m.in. "Betty", "To wiem na pewno". "Wielka"

• Premiery filmowe m.in. "Oszustki", "Na ringu z rodziną", "Tajemnica anioła"

Pełny wykaz premier HBO GO - maj 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery serialu HBOo poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach. Ta produkcja powstała na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle. Kolejną nowością HBO będzie serial, czyli rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia braci bliźniaków - tu w podwójnej roli wystąpi Mark Ruffalo. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb. W połowie miesiąca do serwisu premierowo dodany zostanie cały sezon, czyli serialu komediowego, który w satyryczny sposób przedstawi młodość Katarzyny Wielkiej. Autorem tej produkcji jest nominowany do Oscara za scenariusz do filmu Faworyta Tony McNamara, a w rolach głównych występują Elle Fanning i Nicholas Hoult. Z nowym sezonem wróci do HBO GO serial. To opowieść z Paulem Giamattim i Damianem Lewisem w rolach głównych przedstawiająca grę, jaką prowadzą ze sobą ambitny prokurator z wpływowym finansistą.Dla fanów komiksów maj będzie miesiącem wyjątkowym. W serwisie HBO GO odbędzie się premiera nowego serialu DCo superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Dodany zostanie też szereg filmów Marvela, a wśród nich filmy o, a takżeorazW HBO GO nie zabraknie też propozycji filmowych dla miłośników innych gatunków. Będą wśród nich filmy komediowe, takie jak m.in., czyli historia z Anne Hathaway i Rebel Wilson w rolach dwóch utalentowanych oszustek, które polują na tego samego, piekielnie bogatego geniusza komputerowego. Inną propozycją będzie też oparta na faktach opowieść komediowa o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE -. Tutaj na ekranie zobaczymy między innymi Lenę Headey czy Dwayna 'The Rocka' Johnsona. Nowością będzie też psychologiczny thrillero pogrążonej w żałobie kobiecie, która zaczyna myśleć, że jej zmarła córka nadal może żyć. W produkcji w jednej z głównych ról występuje znana z serialu Opowieść podręcznej Yvonne Strahovski.Maj w HBO GO to też nowe produkcje dokumentalne. Będą wśród nich film przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki Natalie Wood -. Inną propozycją będzie też dokument HBO Europeopowiadający historię rumuńskiej gimnastyczki Andreei Răducan, która próbuje odzyskać odebrany jej za doping medal olimpijski.• 1 majaWe're Here, odc. 2Lepsze życie IV, odc. 10Młody Sheldon III, odc. 21Ant-ManAnt-Man i OsaCzarna PanteraDoktor StrangeStrażnicy GalaktykiStrażnicy Galaktyki vol. 2Bułgarska różaNa planie• 2 majaBetty, odc. 1Mrs. America, odc. 5 (wersja wyłącznie z napisami)G.I. Joe: OdwetG.I. Joe: Czas KobryRdza• 3 majaBillions V, odc. 1 (przedpremierowo)Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 2Współczesna rodzina XI, odc. 13Tajemnica aniołaSzkoła melanżuCzarne popioły• 4 majaUcieczka, odc. 4Obsesja Eve III, odc. 4Niepewne IV, odc. 4Utracone dzieci Atlanty, odc. 5Westworld III, odc. 8Czy leci z nami pilotFlashdance• 5 majaCo robimy w ukryciu, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 8• 6 majaBatwoman, odc. 18Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co byłoNie do pokochania• 7 majaSprawa idealna IV, odc. 4Co robimy w ukryciu, odc. 5 (wersja wyłącznie z napisami)Mrs. America, odc. 5Syrena III, odc. 5Sunny Bunnies I + II, odc. 1-18 (cały sezon)Sunny Bunnies Themes, odc. 1-9 (cały sezon)Złota dziewczyna• 8 majaWe're Here, odc. 3Syrena III, odc. 6 (wersja wyłącznie z napisami)AvengersAvengers: Czas UltronaAvengers: Wojna bez granicEpidemia strachuNa planie• 9 majaBetty, odc. 2Mrs. America, odc. 6 (wersja wyłącznie z napisami)Ptasi śpiew• 10 majaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 3Współczesna rodzina XI, odc. 14LuzWężowe wzgórza• 11 majaTo wiem na pewno, odc. 1Billions V, odc. 2Ucieczka, odc. 5Obsesja Eve III, odc. 5Niepewne IV, odc. 5Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 10Lara Croft: Tomb RaiderJak łodzie• 12 majaCo robimy w ukryciu, odc. 5Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 9Batwoman, odc. 19• 14 majaSprawa idealna IV, odc. 5Co robimy w ukryciu, odc. 6 (wersja wyłącznie z napisami)Mrs. America, odc. 6Syrena III, odc. 6Pingu w mieście, odc. 1-26 (cały sezon)Krzyżówkowe zagadki: Abrakadawer• 15 majaWe're Here, odc. 4Syrena III, odc. 7 (wersja wyłącznie z napisami)Na planie• 16 majaWielka, odc. 1-10 (cały sezon)Betty, odc. 3Mrs. America, odc. 7 (wersja wyłącznie z napisami)CzarownicaPili• 17 majaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 4Współczesna rodzina XI, odc. 15AuroraNa ringu z rodziną• 18 majaTo wiem na pewno, odc. 2Billions V, odc. 3Ucieczka, odc. 6Obsesja Eve III, odc. 6Niepewne IV, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 11• 19 majaStargirl, odc. 1Co robimy w ukryciu, odc. 6Batwoman, odc. 20• 21 majaSprawa idealna IV, odc. 6Co robimy w ukryciu, odc. 7 (wersja wyłącznie z napisami)Mrs. America, odc. 7Syrena III, odc. 7• 22 majaWe're Here, odc. 5Syrena III, odc. 8 (wersja wyłącznie z napisami)Prodigy. OpętanyNa planie• 23 majaBetty, odc. 4Mrs. America, odc. 8 (wersja wyłącznie z napisami)MexicanWorld War ZPiosenka bez tytułu• 24 majaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 5Współczesna rodzina XI, odc. 16Angry Birds 2: FilmHistoria LizySłońce też jest gwiazdą• 25 majaTo wiem na pewno, odc. 3Billions V, odc. 4Ucieczka, odc. 7Obsesja Eve III, odc. 7Niepewne IV, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 12• 26 majaStargirl, odc. 2Co robimy w ukryciu, odc. 7• 28 majaSprawa idealna IV, odc. 7Co robimy w ukryciu, odc. 8 (wersja wyłącznie z napisami)Mrs. America, odc. 8Syrena III, odc. 8Jak stracić chłopaka w 10 dni• 29 majaSyrena III, odc. 9 (wersja wyłącznie z napisami)Zabójczy romansNa planie• 30 majaBetty, odc. 5Mrs. America, odc. 9 (wersja wyłącznie z napisami)KinooperatorOperacja AnthropoidPierwszy król• 31 majaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 6Współczesna rodzina XI, odc. 17OszustkiNa pożegnanieNiewidoczni