Premiera polskiego serialu przyrodniczego "Birdwatchers" na CDA.pl

Łukasz Szewczyk

• Świat polskich obserwatorów ptaków

• Premiera pierwszego odcinka polskiego serialu przyrodniczego "Birdwatchers: Poland"

"Birdwatchers" to wyjątkowe przedsięwzięcie filmowe, za którym stoją trzy firmy producenckie ze Śląska i pasjonaci ornitologii. Składający się z pięciu odcinków serial przyrodniczy "Birdwatchers: Poland" to pierwsza, kręcona w Polsce, część cyklu. Każdy kolejny ma powstawać w innym kraju.to opowieść o ludziach, których pasją i życiem są ptaki - o ornitologach, strażnikach przyrody i tzw. birdwatcherach. Ale to nie tylko opowiadane przez nich historie, ale także, a może przede wszystkim wspaniałe kadry polskiej przyrody i jej skrzydlatych mieszkańców. Ekipa filmowa odwiedziła praktycznie całą Polskę, a główne ujęcia powstawały między innymi nad Narwią i Biebrzą, w Puszczy Białowieskiej, nad Bałtykiem oraz w dzikich częściach Beskidu Niskiego. Serial, do którego zdjęcia trwały blisko dwa lata, to prawdziwa uczta nie tylko dla wielbicieli ptaków, ale i polskiej przyrody.- mówi Karolina Szlama, jedna z producentek serialu. -- dodaje.