Grupa Polsat kupuje Interię. "Strategiczna inwestycja, ogromna skala możliwości"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

• Po finalizacji transakcji Grupa Interia wejdzie w skład Grupy Polsat

• Wartość transakcji 422 mln zł

- powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.Grupa Interia znajduje się obecnie w pierwszej trójce krajowych graczy w Internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu. Jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników. Liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda. Należący do grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych.- powiedział Veit Dengler, COO Bauer Media Group.Dla Grupy Polsat zakup Interii to. To istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również. Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w Internecie całego jej portfolio usług i produktów, obejmujących m.in. markę Plus, Cyfrowy Polsat, Ipla, Netia czy marki Telewizji Polsat. Natomiast Polsat Media może wesprzeć sprzedaż powierzchni reklamowych Interii.- dodaje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.Finansowanie transakcji przeprowadzone zostanie w całości ze środków własnych Telewizji Polsat.Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.Doradcą prawnym Telewizji Polsat przy transakcji był Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. a Trigon pełnił rolę doradcy finansowego.