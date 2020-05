Netflix przeznaczy 2,5 mln zł funduszu dla polskiej branży telewizyjnej i filmowej

Łukasz Szewczyk

• Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Netflix ustanawiają nowy fundusz kryzysowy

• "Producenci pomagają ekipom"

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) we współpracy z serwisem Netflix ogłaszają utworzenie nowego funduszu pomocowego dla najbardziej poszkodowanych pracowników branży telewizyjnej i filmowej w związku z wstrzymaniem produkcji w Polsce spowodowanych epidemią COVID-19. Fundusz będzie działać pod hasłem: "Producenci pomagają ekipom".Netflix przekaże KIPA 2,5 miliona złotych na uruchomienie funduszu. Wsparcie jest przeznaczone dla najbardziej dotkniętych skutkami pandemii członków ekip z sektora telewizyjnego i filmowego - profesjonalistów, których rzemiosło jest niezwykle istotne dla jakości produkcji, a którzy, często będąc freelancerami, nie mogą pracować ze względu na niemal całkowite zatrzymanie produkcji. Pomoc zostanie skierowana do wszystkich pionów filmowych - osób pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus puller'ów, gafferów, autorów storyboardów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).- mówi Alicja Grawon-Jaksik, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.- dodaje Anna Nagler, Director, Local Language Originals, CEE w Netflix.Program pomocy realizowany w Polsce wspólnie z KIPA jest częścią ogłoszonego przez Netflix z 20 marca funduszu o wartości 150 milionów dolarów dla twórców, których miejsca pracy zostały zagrożone przez trwającą pandemię koronawirusa. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na wsparcie najbardziej poszkodowanych pracowników produkcji własnych Netfliksa w Polsce i na całym świecie. Wsparcie Netflix dla Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jak również dla innych organizacji na całym świecie (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Brazylii, Kolumbii, Meksyku i innych.), jest częścią funduszu o wartości 30 milionów dolarów na rzecz walki z kryzysem, która zostanie przeznaczona na pomoc dla pozostających bez pracy ekip filmowych i telewizyjnych w poszczególnych krajach.