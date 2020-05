Majowe premiery oper i spektakli Teatru Telewizji w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

"OperaOK!" to projekt Warszawskiej Opery Kameralnej (WOK), która w kreatywny sposób "szyje" spektakle na miarę obecnej rzeczywistości izolacji związanej z pandemią. Na czym polegają nowe inscenizacje? Poszczególne elementy składowe dzieła (m.in. nagrania dźwiękowe, video, scenografia) powstawały online w domach artystów, a efekt końcowy zwieńczył dopiero proces montażu. Każdy tytuł został także skrócony do 30 minut. Jak tłumaczy Tomasz Cyz, kurator cyklu:W maju w TVP VOD zagoszczą: genialnie napisana przez Monteverdiego "L'Orfeo", arcydzieło J. S. Bacha - "Pasji wg św. Jana" i opowiadająca o bliźniaczej miłości dwojga mitycznych bohaterów "Castor et Pollux" Rameau. Do połowy czerwca udostępniane będą m.in. jedne z najpopularniejszych angielskich dzieł scenicznych Purcela - "Indian Queen", "King Arthur" i "Dido and Aeneas". Nie zabraknie także znanych oper Händla - "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" i "Rodelinda", a także "Don Giovanni" i "Apollo i Hiacynt" Mozarta.Także od maja katalog spektakli Teatru Telewizji powiększy się o kolejne pozycje - aż dziewiętnaście z nowości należy do Złotej Setki Teatru Telewizji.Prawdziwym rarytasem spośród nowych propozycji jest najstarszy zachowany w całości Teatr Telewizji, oparty na głośnej sztuce Jeana Giraudoux, w reż. Adama Hanuszkiewicza - "Apollo z Bellac" (1958) z niezapomnianymi rolami najwybitniejszych aktorów Kaliny Jędrusik i Jacka Woszczerowicza. Z pewnością rozbawi także "Przesada" (1961) według scenariusza Agnieszki Osieckiej i w reż. K. Swinarskiego, z Janem Kobuszewskim i Aliną Janowską w roli ... duchów.Wśród nowości w TVP VOD znajdą się adaptacje największych polskich twórców współczesnych, m.in.: Tadeusza Różewicza - "Świadkowie albo nasza mała stabilizacja" (1963, reż. A. Hanuszkiewicz), "Kartoteka" (w reż. K. Swinarskiego z 1976 i K. Kieślowskiego z 1979), "Śmieszny staruszek" (1971, reż. Helmut Kajzar), "Wyszedł z domu" (1971, reż. J. Jarocki), "Pułapka" (1989, reż. J. Grzegorzewski), Zbigniewa Herberta - "Pan Cogito" (1981, reż. Z. Zapasiewicz), Jerzego Antczaka - "Epilog norymberski" (1969, reż. J. Antczak), Jarosława Iwaszkiewicza - "Lato w Nohant" (1972, w reż. O. Lipińska), "Młyn nad Lutynią" (1974, reż. A. Zakrzewski), "Maskarada" (1985, reż. A. Łapicki), Janusza Krasny-Krasińskiego - "Śniadanie u Desdemony" (1974, reż. K. Meissner), Ernesta Brylla - "Wieczernik" (1985, reż. A. Wajda), Hanny Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem" (1981, reż. A. Brzozowski).Biblioteka TVP VOD udostępni także adaptacje dzieł twórców powojennych takich jak: Tadeusz Kantor - "Wielopole, wielopole" (1984) i "Niech sczezną artyści" (1988) - w jego reżyserii, czy Józef Hen - "Mgiełka" (1986) w reż. J. Janickiego oraz spektakle na podstawie utworów Sławomira Mrożka - "Policja" (1981) w reż. J. Kijowskiego, Stanisława Grochowiaka - "Trismus" (1979) w reż. R. Bugajskiego, Ireneusza Iredyńskiego - "Żegnaj Judaszu" (1980) w reż. Jolanty Słobodzian, oraz Macieja Wojtyszko - "Epilog" (1979) - w jego reżyserii.Katalog poszerzają adaptacje największych twórców polskiej awangardy międzywojennej: Brunona Jasieńskiego - "Bal manekinów" (1978, reż. J. Warmiński), Stanisława Ignacego Witkiewicza - "Matka" (1976, reż J. Jarocki), Witolda Gombrowicza - "Ferdydurke" (1985, reż. M. Wojtyszko), "Iwona, księżniczka Burgunda" (1987, reż. Z. Hübner), Zofii Nałkowskiej - "Granica" (cz. I, II, III - 1984, reż. J. Błeszyński), Stefana Żeromskiego - "Przedwiośnie"(1981, reż. W. Solarz).Nie zabraknie adaptacji legendarnych "Dziadów" (1983) Adama Mickiewicza, z mesjańską wizją polskiej historii narodowej, w reż. K. Swinarskiego, czy "Wielkiego Fryderyka" (1981) Adolfa Nowaczyńskiego, piętnującego polskie wady narodowe, w reż. J. Grudy.Teatr Telewizji to także utwory światowych dramaturgów - od maja dostępne będą adaptacje "Cyrano de Bergerac" (1980) Edmonta Rostanda w reż. K. Zaleskiego i "Lorenzaccio" (1978) Anfreda de Musseta w reż. A. Holand i L. Adamika, "Spiskowcy" Josepha Conrada w reż. Z. Hübnera, a także spektakle na podstawie utworów Wiliama Szekspira - "Makbet" (1969) w reż. A. Wajdy, "Poskromienie złośnicy (1971) w reż. Z. Hübnera, "Romeo i Julia" (1974) w reż. J. Gruzy, "Hamlet" (1985 cz. I i II) w reż. J. Englerta, "Ryszard III" (1989) w reż F. Falka i M. Guzy. Ponadto widzowie będą mogli obejrzeć "Martwe dusze" (1966) Nikołaja Gogola w reż. Z. Hübnera, "Eryka XIV" Augusta Strindberga (1972) w reż. w reż. M. Prusa, "Norę" (1975) Henryka Ibsena w reż. M. Englerta, "Czajkę" (1986) Antoniego Czechowa w reż. J. Englerta czy "Zamek" (1989) Franza Kafki w reż. M. Weissa Grzesińskiego.