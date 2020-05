Startuje Empik Music. Polska aplikacja streamingowa, miliony utworów, autorskie playlisty

Łukasz Szewczyk

• Empik wkracza na nowy rynek i rozszerza swoje portfolio produktowe o aplikację do streamingu muzyki - Empik Music.

• Miliony utworów największych wytwórni, tysiące tekstów piosenek oraz inspiracje muzyczne od gwiazd i ekspertów, m.in. autorską playlistę Wojciecha Manna

- mówi Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Grupy Empik.Empik Music oferuje dostęp do katalogu muzyki światowej oraz katalogu muzyki polskiej. Biblioteka systemu obejmuje kilka milionów utworów największych światowych wytwórni muzycznych, takich jak Universal Music Group, Warner Music Group czy Sony Music Entertainment, a także setek zagranicznych i polskich wytwórni niezależnych (m.in. Kayax) i jest stale rozszerzana - każdego dnia dodawana jest nowa muzyka. W aplikacji będą pojawiać się także utwory lub specjalne wykonania dostępne na wyłączność. Na użytkowników czekają autorskie playlisty największych gwiazd i ekspertów. Przez kilka pierwszych tygodni nową odsłonę swojej autorskiej, ekskluzywnej playlisty "To co lubię w moim klubie" będzie co wtorek prezentował Wojciech Mann, a na start aplikacji swoje muzyczne inspiracje zebrali m.in. sanah, Roksana Węgiel, PRO8L3M, Viki Gabor i wielu innych artystów.Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android (w wersji 6.0 i nowszych) i iOS (w wersji 12 i kolejnych). Użytkownicy posiadający aktywny abonament mogą swobodnie korzystać z niej także w trybie offline. W tym celu konieczne jest wcześniejsze pobranie wybranych utworów, albumów czy playlist do pamięci telefonu. System umożliwia także przenoszenie playlist dostępnych w innych serwisach streamingowych do aplikacji Empik Music.przy podpięciu karty kredytowej do konta i wyborze wariantu 1-miesięcznego abonamentu, a także trzy warianty abonamentu płatne z góry na 3-, 6- i 12-miesięcy. W przeciwieństwie do innych aplikacji streamingowych, dostęp do Empik Music na okres dłuższy niż miesiąc można opłacać także w stacjonarnych salonach Empik, bez konieczności łączenia konta w aplikacji z kartą kredytową. Abonenci Empik Premium zyskują więcej.. Pakiet ten wciąż można aktywować bezpłatnie na 60 dni w ramach trwającej aż do odwołania promocji.- mówi Łukasz Kmiecik, New Business Director w Empiku