Latem premiera kolejnego polskiego serialu Netflixa. "W głębi lasu" (foto)

Łukasz Szewczyk

• Kolejny polski serial Netflixa - "W głębi lasu"

• Pierwsze zdjęcia

• Oficjalna data premiery

Polski serial Netflixa "W głębi lasu" / Fot. Netflix

Netflix opublikował teaser oraz pierwsze zdjęcia z kolejnego polskiego serialu oryginalnego "W głębi lasu", na postawie powieści Harlana Cobena."W głębi lasu" to historia pełna tajemnic, a ich rozwiązania poszukują Grzegorz Damięcki i Hubert Miłkowski oraz Agnieszka Grochowska i Wiktoria Filus, wcielający się w role Pawła Kopińskiego i Laury Goldsztajn. Na kadrach z serialu można zobaczyć również Adama Ferencego. Bohaterowie osadzeni są w dwóch wymiarach czasowych: 2019 oraz 1994 roku. Autorem serialowych zdjęć jest Paweł Flis.Jak już informowaliśmy, "W głębi lasu" obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.Wśród obsady serialu znajdują się również: Jacek Koman, Ewa Skibińska, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Czerwińska, Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Izabela Dąbrowska oraz Piotr Głowacki i Cezary Pazura. W produkcji występują także polskie młode talenty: Adam Wietrzyński, Jakub Gola, Martyna Byczkowska i Kinga Jasik.Serial produkuje ATM Grupa. Producentką kreatywną jest Anna Nagler (Ukryta gra), a producentami wykonawczymi - Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben. W głębi lasu to kolejna, obok brytyjskiej serii The Stranger oraz hiszpańskiego El Inocente, współpraca między Cobenem a Netflix. Autorami scenariusza są Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.