"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Zła edukacja", "Wężowe wzgórza" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", ""Zła edukacja", "Wężowe wzgórza"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie w piątek thriller(8 maja). Dominick wydawał się mężczyzną idealnym. Kiedy ginie potrącony przez samochód, jego żona Alison odkrywa jednak, że tak naprawdę niewiele o nim wiedziała. Na jaw wychodzi również to, że wypadek był częścią złowrogiej intrygi. Małżeński dreszczowiec od Caroline Labrèche, mającej na swoim koncie m.in. dobrze przyjęty film science fiction pt. "Promień".W sobotę(9 maja). Luke Hobbs i Deckard Shaw, najlepsi wrogowie i najgorsi przyjaciele, jeden twardszy od drugiego, muszą połączyć siły, aby skopać tyłek scyborgizowanemu złoczyńcy. Spin-off "Szybkich i wściekłych", w którym na pierwszy plan wysuwają się zdecydowanie najbarwniejsi bohaterowie serii, odgrywani przez Dwayne'a Johnsona i Jasona Stathama. Dla amatorów przerysowanego i bezpretensjonalnego kina akcji.W niedzielny wieczór premiera filmu(10 maja). Zbrodnia: spalenie żywcem córek. Kara: śmierć. Czy jednak naprawdę sprawiedliwości stało się zadość? Oto dramat oparty na autentycznej sprawie Camerona Todda Willinghama, która po dziś dzień budzi liczne kontrowersje. Motorem filmu jest Laura Dern obsadzona w roli Elizabeth Gilbert - kobiety toczącej walkę o uniewinnienie domniemanego dzieciobójcy.Niedzielną Megapremierąbędzie film(10 maja). Film opowiada o kulisach i reperkusjach finansowego skandalu, do którego doszło w 2004 roku w mieście Roslyn w stanie Nowy Jork. Doniesienia o wielomilionowym przekręcie trafiły na czołówki gazet w całym kraju. W tej czarnej komedii twórcy obnażają słabości amerykańskiego systemu oświaty publicznej i analizują mechanizmy, które sprzyjają korupcji i chciwości oraz sprawiają, że instytucje rządowe nie są rozliczane ze swoich błędów. W rolach głównych występują nominowany do Nagrody Akademii Filmowej i Złotego Globu, zdobywca nagrody Tony Hugh Jackman oraz nagrodzona Emmy, Oscarem, Złotym Globem i nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Allison Janney.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(9 maja, Cinemax 2) Tokio. Asuka (Natsuko Kobayashi) jest młodą sprzątaczką pracującą na nocnej zmianie. Jej marzeniem jest zostanie gwiazdą muzyki i za jego zrealizowanie jest w stanie zapłacić naprawdę wysoką cenę. Dziewczynie udaje się z powodzeniem wystąpić w telewizyjnym talent show. Niespodziewanie jednak Asuka zostaje oskarżona o morderstwo, co zmusza ją do ujawnienia wszystkich szczegółów dotyczących mrocznej ścieżki, którą dotąd kroczyła.Intrygujący dramat stawiającego swoje pierwsze kroki w reżyserii kompozytora muzyki filmowej Hendrika Willemynsa o kobiecie, która jest w stanie poświęcić wszystko, aby spełnić marzenia.W niedzielę(10 maja, Cinemax). W małym miasteczku gdzieś w głębokiej Appalachii pastor Lemuel Childs (Walton Goggins) przewodniczy odizolowanej od świata sekcie opiekunów węży, którzy chętnie obcują z jadowitymi osobnikami, aby udowodnić przed bogiem swoją siłę. Kiedy jego oddana córka, Mara (Alice Englert), rozpoczyna przygotowania do ślubu pod czujnym okiem Hope Slaughter (Olivia Colman), na jaw zaczynają wychodzić niebezpieczne sekrety. Nagle dziewczyna zmuszona jest stawić czoła tradycji kościoła zarządzanego przez jej ojca.Drugą premierą będzie(10 maja, Cinemax 2). Deszczowa noc. Młoda taksówkarka o imieniu Luz (Luana Velis) przybywa oszołomiona na podupadający posterunek policji. Po drugiej stronie miasta Nora (Julia Riedler) w uwodzicielski sposób wciąga w rozmowę pracującego dla policji psychiatrę - dr. Rossiniego (Jan Bluthardt). Nora jest opętana przez demoniczną istotę, która zdaje się tęsknić za kobietą, którą kocha - Luz. Opowiada doktorowi o buntowniczej przeszłości swojej koleżanki z chilijskiej szkoły dla dziewcząt. Coraz bardziej zagubiony w historii Nory Rossini zdaje się być jej łatwą zdobyczą. Wkrótce jednak zostaje wezwany na posterunek, aby zbadać Luz. Lekarz wprowadza dziewczynę w stan hipnozy, co wywołuje serię retrospekcji z jej życia.