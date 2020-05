Zamachowski, Karolak i Kędzierskim w nowym programie Onetu. "Rodzaj męski"

Łukasz Szewczyk

• Nowy program telewizyjny Onetu dla mężczyzn

• Rozmowy Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Karolaka oraz Piotra Kędzierskiego

W nowym programie Onetu mężczyźni nie boją się podejmować tematów tabu - będą rozmawiać o coraz bardziej wygórowanych oczekiwaniach, presji i problemach, z którymi na co dzień muszą się zmagać. Format o charakterze talk-show ma otworzyć dyskusję na temat mężczyzny i jego roli w zmieniającym się świecie."Rodzaj męski" to wyjątkowy cykl spotkań trójki bohaterów: Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Karolaka oraz Piotra Kędzierskiego, którzy w swobodnej atmosferze męskiego spotkania w barze, będą szukać odpowiedzi na odwieczne pytania, które zadają sobie mężczyźni: relacji damsko - męskich, potrzebach, fantazjach czy troskach. Na prawdziwe tematy - lekko, z humorem i dystansem."Rodzaj męski" powstaje we współpracy Onetu z firmą Adamed, producentem MaxON Active i MaxON FORTE i jest częścią projektu prowadzonego w postaci serwisu. -- mówi Beata Greszta, Group Product Manager w firmie Adamed."Rodzaj męski" to jednocześnie kolejna propozycja wideo branded content, wymyślona i zrealizowana przez biuro reklamy i dział produkcji video Ringier Axel Springer Polska. -- mówi Magdalena Milewska, Video Project Director w Ringier Axel Springer Polska.Premierowe emisje będzie można oglądać w każdą środę (od 13 maja) o godz. 20. na Onet.pl, na stronie www.rodzajmeski.onet.pl oraz na Facebooku, YouTube i vod.pl. Program składa się z 8 odcinków, przy czym pierwsze cztery będą miały premierę co tydzień od 13 maja, kolejne cztery zostaną pokazane w jesiennej ramówce.