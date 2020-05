Rozmowy Piotra Gembarowskiego w Comparic24.TV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Comparic24.TV wzmacnia zespół

• Internetowa telewizja poświęcona inwestycjom i biznesowi, rozpoczęła współpracę z dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, Piotrem Gembarowskim.

- komentował Marcin Wenus, założyciel i prezes Comparci24.tv.Piotr Gembarowski wnosi do działającego od 2019 roku studia wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę nabytą podczas współpracy z ogólnopolskimi stacjami oraz w trakcie wywiadów przeprowadzonych z czołówką polskiej sceny politycznej oraz gospodarczej. Dziennikarz na wizji Comparic24.tv prowadzi autorską audycję, do której zaprasza ludzi ze świata finansów oraz biznesu.Piotr Gembarowski przez 10 lat (Od 1994 do 2004 roku) był związany z Telewizją Polską, gdzie w TVP1 pracował jako dziennikarz, prezenter "Teleexpressu" oraz prowadzący poranny program "Kawa czy herbata". W ramach audycji "Gość Jedynki" przeprowadził setki wywiadów na żywo z czołowymi przedstawicielami polskiego świata polityki. Do telewizji powrócił po niemal 10 latach przerwy w 2012 roku jako dziennikarz Superstacji, gdzie prowadził autorski program "Debata Piotra Gembarowskiego" emitowany nieprzerwanie do 2017 roku.- komentował Piotr Gembarowski.Piotr Gembarowski oprócz kariery dziennikarskiej w telewizji i radiu jest również szkoleniowcem z zakresu wystąpień publicznych, od 2004 roku prowadzi własną firmę Art&Media Productions zajmującą się szkoleniami z zakresu mediów, kreacji wizerunku, komunikacji oraz wystąpień publicznych.