Już ponad 2,5 mln widzów nowego film braci Sekielskich o pedofilii w kościele "Zabawa w chowanego". Za rok kolejny (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera drugiego filmu braci Sekielskich o pedofilii w kościele "Zabawa w chowanego"

• Już ponad 2,5 mln widzów na YouTube

• Za rok trzeci dokument o pedofilii. Tym razem "bohaterem" będzie Jan Paweł II

Ponad rok po ukazaniu się głośnego filmu Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który obejrzało ponad 25 mln widzów, swoją premierę ma kolejny film poświęcony tuszowaniu pedofilii w polskim kościele. Jak zapewniają twórcy, nowa produkcja to nie jest ciąg dalszy.- mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Marek Sekielski, producentW filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" widzowie mogą zobaczyć jak działa system ochrony sprawców i dlaczego ofiarom przemocy seksualnej w Kościele tak trudno znaleźć sprawiedliwość. Jakub, Bartek i Andrzej spotykają się po latach, by wymierzyć sprawiedliwość swojemu oprawcy. U ich boku staje adwokat Artur Nowak, który rozprawił się już ze swoim krzywdzicielem i doskonale wie, że dopiero osąd sprawcy przynosi spokój.Film można oglądać za darmo na YouTube:Zaledwie w ciągu pierwszej doby od premiery film na YouTube obejrzało już ponad 2,5 mln widzów.Na 2021 roku Sekielscy zapowiadają trzeci film na temat pedofilii w kościele. Będzie to dokument o Janie Pawle II. -- zdradza w rozmowie z tygodnikiem Polityka Marek Sekielski.