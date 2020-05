Nowa edycja "MTV Cribs" MTV Polska na YouTube. Prowadzi Nina Cieślińska

Łukasz Szewczyk

• MTV Polska po raz kolejny odwiedzi domy gwiazd. Tym razem w wersji internetowej.

• Startuje nowa edycję kultowego formatu "MTV Cribs", w którym widzowie zaglądają za kulisy show biznesu.

"MTV Cribs" to jeden z popularniejszych formatów w historii MTV, w którym gwiazdy oprowadzają widzów po swoich domach i opowiadają o codziennym życiu. -- mówi Daniel Reszka VP, Comedy & Entertainment, Youth & Music Brands ViacomCBS Networks CEE.W nowej odsłonie "MTV Cribs" prowadząca, Nina Cieślińska, za pomocą komunikatora internetowego łączy się z bohaterami, którzy opowiadają o swojej codzienności, sposobach na spędzanie wolnego czasu i planach na przyszłość. W pierwszym odcinku do swojego domu zaprosi widzów popularna modelka Sandra Kubicka.- dodaje Daniel Reszka.Program dostępny będzie na kanale MTV Polska na YouTube . Premierowe odcinki publikowane będą od 19 maja, we wtorki i czwartki.Format "MTV Cribs" zadebiutował na kanale MTV w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 19 zrealizowanych sezonów w programie pojawiły się największe światowe gwiazdy, w tym Mariah Carey, 50 Cent, Robbie Williams, Moby, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Missy Elliot czy Hugh Heffner. W Polskiej edycji, emitowanej w latach 2008-2011, kamery MTV odwiedziły domy takich gwiazd, jak Doda, Natalia Kukulska, Anna Wyszkoni, Patrycja Kazadi, Marysia Sadowska, Ewa Farna, Muniek Staszczyk, Peja, Mariusz Czerkawski czy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.