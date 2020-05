Koronawirus, czy wszyscy pod kontrolą rządzących? Nowy cykl VOD ARTE po polsku

Łukasz Szewczyk

• Jak rządy poradzą sobie z pandemią koronawirusa w dłuższej perspektywie?

• Koronawirus będzie pretekstem, by "w białych rękawiczkach" wprowadzić ustawy ograniczające wolność obywateli i zainstalować w ich telefonach obowiązkowe aplikacje monitorujące 24/7.

• Czy wszyscy będziemy pod permanentnym nadzorem rządzących?

Wraz z wprowadzeniem "lockdownu" rządy wielu państw szybko ograniczyły wolność obywateli, uzasadniając to koniecznością ochrony ich zdrowia i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Chiny już na początku epidemii wdrożyły aplikacje śledzące zarażonych na COVID-19 w celu szybszej identyfikacji i przerywania łańcuchów zarażeń. Głowy państw kilku europejskich krajów mają podobne plany. W efekcie może się okazać, że będziemy legalnie monitorowani i inwigilowani 24/7. Rządzący będą śledzić, gdzie jesteśmy, co robimy, co lubimy, jakie mamy preferencje i poglądy, a nasze prawo do wolności i prywatności będzie stopniowo kwestionowane. Do tego dochodzi 500 milionów kamer na całym świecie, które przyglądają się ludziom dniem i nocą, próbując wykryć emocje, uchwycić podejrzane zachowania, a nawet przewidzieć przestępstwa, zanim się wydarzą. Dokąd zaprowadzi nas to pragnienie ciągłej kontroli? Czy takie działania są zgodne z polityką ochrony danych?Mówią o tym filmy dokumentalne pokazywane w cyklu "Koronawirus - wszyscy pod kontrolą", dostępne bezpłatnie na platformieW ramach cyklu dostępne będą filmy: "Wszyscy pod nadzorem - 7 miliardów podejrzeń", "Aplikacje do walki z koronawirusem", "Koronawirus w krajach Unii Europejskiej", "COVID-19 - lekcja geopolityki", "Viral: Dziennik zarazy", "Epidemie: Niewidzialne zagrożenie", "Zatrzymać koronawirusa: Wyścig z czasem".