TVN24 i TVN24 BiS w ofercie WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• Internetowa platforma WP Pilot poszerza ofertę o nowe kanały telewizyjne TVN24 i TVN24 BiS

•

Kanały TVN24 oraz TVN24 BiS dostępne w oddzielnym pakiecie cyklicznym w cenie 9,90 zł za miesiąc, płatność jednorazowa wynosi 11,90 zł. Znajdą się również w Pakiecie Rozszerzonym MAXI.- mówi Anna Michałowska, head of business WP Pilot.Dotychczas w ofercie WP Pilot były trzy kanały informacyjne: CNN, France24 oraz BIZNES24.WP Pilot to internetowa platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie 90 kanałów telewizyjnych, z czego ponad 30 stacji jest dostępnych w darmowym pakiecie. W ofercie dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, skierowane do najmłodszych. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.