Premierowa "Balladyna" w Playerze. Obsesje, fantazje erotyczne i niespełniona miłość (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wirtualny spektakl z pogranicza teatru i kina eksperymentalnego wyprodukowany w warunkach całkowitej izolacji aktorów

• Pragnienia, obsesje, fantazje erotyczne i niespełniona miłość z morderstwem w tle, zestawione z wyobcowaniem i dystansującą technologią, eksplodują w emocjonalnej grze

Wirtualny wideo-spektakl w reżyserii Oskara Sadowskiego wpisuje się w bezprecedensową sytuację, w której obecnie funkcjonujemy. "Balladyna" stała się punktem wyjścia do stworzenia nowatorskiej opowieści o samotności, strachu, obsesji i miłości w czasach globalnej izolacji. W pandemicznej adaptacji wszystkie postaci dramatu Juliusza Słowackiego posiadają swojego współczesnego odpowiednika. Uwięzione w domach z każdym dniem wpadają w coraz większy obłęd. Kumulacja emocji następuje na wirtualnej imprezie, podczas której spotykają się wszyscy bohaterowie i goście.To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w warunkach globalnej kwarantanny, w którym plejada topowych aktorów zaangażowała się w zupełnie nową formę scenicznej obecności. Podczas dwóch miesięcy prób i zdjęć aktorzy własnymi siłami przygotowywali kostiumy, scenografię oraz miejsce do gry. Zdjęcia realizowane samodzielnie przez artystów powstawały w ich codziennej przestrzeni życiowej - w mieszkaniach, na spacerze, w samochodzie. Próby do sztuki odbywały się przy pomocy wideokomunikatorów. Zmontowanie i zaanimowane sceny tworzą multiekranowe panoramy oraz kolaże z efektami znanymi z portali społecznościowych.W produkcji wystąpiło ponad dwudziestu znanych polskich artystów kinowych i teatralnych, m.in. Marta Zięba, Katarzyna Figura, Maja Pankiewicz, Sandra Korzeniak, Maciej Grubich, Marcin Kowalczyk, Jan Dravnel, Sonia Roszczuk, Paweł Smagała, Karolina Staniec, Rozalia Mierzicka, Jacek Poniedziałek, Bartosz Gelner, Julian Swieżewski, Dominika Biernat, Magdalena Celmer, Bartosz Ostrowski, Krystian Pesta, Karol Kubasiewcz, Michał Zieliński oraz Dominik Sadoch i Ola Rudnicka - znani ze światowych wybiegów mody. Reżyserem spektaklu jest Oskar Sadowski. Muzykę skomponował Baasch. Za montaż odpowiada Adrien Cognac i Wojciech Kaniewski, a za animacje Sebulec.Decyzją Playera"Balladyna" to krok platformy Player w stronę wspierania polskiej kultury i rodzimych twórców. Player stała się partnerem Fundacji Legalna Kultura, której celem jest edukacja w zakresie praw autorskich i zagrożeń związanych z piractwem oraz uświadamianie znaczenia etyki w korzystaniu z dóbr kultury. W czasach zamkniętych kin i teatrów, legalne serwisy VOD, w tym player.pl, stały się najlepszym - uczciwym i bezpiecznym - źródłem dostępu do najnowszych filmów, seriali, koncertów, a także spektakli i musicali. Wybierając legalne źródła, każdy z nas wspiera polskich twórców i instytucje kultury. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji.