"Trzydzieści twarzy dumy" Kampanii Przeciw Homofobii

Łukasz Szewczyk

Plakat akcji Kampanii Przeciw Homofobii "Trzydzieści twarzy dumy"

Czerwiec to najważniejszy miesiąc dla społeczności LGBT na całym świecie. Dlaczego właśnie czerwiec? Jak wyjaśnia Kampania Przeciw Homofobii, odpowiedzi należy szukać w historii ruchu emancypacji osób LGBT i nowojorskim klubie Stonewall Inn, gdzie w nocy z 27 na 28 czerwca doszło do nalotu policji. Efektem trwających aż 2 dni zamieszek było powstanie ruchu emancypacji osób LGBT, które w sposób zorganizowany zdecydowały się walczyć o równe prawa i godne traktowanie swojej społeczności. Od tego czasu na całym świecie w czerwcu organizowane są tęczowe wydarzenia pod wspólnym szyldem Pride Month, czyli Miesiąca Dumy.W tym roku Kampania Przeciw Homofobii postanowiła świętować Miesiąc Dumy online. W ramach akcji "Trzydzieści twarzy dumy" na Facebooku YouTube każdego czerwcowego dnia publikować będzie jeden materiał, który w centrum uwagi będzie stawiał osoby ze społeczności LGBT+.Pierwsza bohaterka cyklu:W planie są także rozmowy na żywo z ekspertkami i ekspertami (m.in. live "Prawa tęczowych rodzin w Polsce z adwokatkami Karoliną Gierdal i Anną Mazurczak), seria wideo o dumie (tu np. wideo od Karoliny Brzuszczyńskiej/Way of Blonde i Arety Szpury), pokaz filmu z festiwalu Watch Docs, wywiad z gwiazdą przeprowadzony przez Piotra Grabariego Grabarczyka, Brokatowy Challenge, warsztaty KPH z Vogue Polska czy streaming z imprezy Parada Dziwności.