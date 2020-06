"Głośni w łóżku". Nowa kampania producenta prezerwatyw Durex (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zachęcenie do rozmów o potrzebach seksualnych i podkreślenie roli komunikacji w związku to główne cele najnowszej kampanii Durex.

• "Głośni w łóżku" podpowiadają co zrobić, by odkryć rozkosz dopasowania.

"Głośni w łóżku" to tytuł najnowszej kampanii Durex, która w przewrotny sposób zwraca uwagę na rolę rozmowy w związku. Kampania ruszyła w Międzynarodowy Dzień Seksu. Zbieżność dat nie jest przypadkowa, a "Święto Seksu" staje się dla Durex pretekstem, by rozpocząć rozmowę na temat intymności. Projekt ma zachęcić pary do dzielenia się swoimi pragnieniami, a także wsłuchania w potrzeby drugiej połówki. Prowadzenie dialogu powinno być naturalną część każdej relacji.- komentuje Magdalena Pichelska - Fedorczuk, Wellbeing Category Manager.W ramach kampanii powstał krótki spot reklamowy, seria dokumentów opowiadających historie relacji 4 par oraz sesja zdjęciowa. Premiera spotu odbyła się równolegle ze startem kampanii, a dokumenty ukażą się jesienią bieżącego roku.Reżyserem materiałów video jest reprezentowany przez Papaya Films - Bartosz Dombrowski, znany z chwytliwego storytellingu i stylu dokumentalnego. To doceniany na całym świecie twórca, którego prace, m.in. dla Amnesty International, Samsunga czy PRIMA, licznie nagradzano na międzynarodowej arenie. Reżyser ma na swoim koncie również współpracę z takimi markami jak: Książęce, Toyota, Mazda, VW, Carrefour i Castorama. Autorem zdjęć do kampanii jest Patryk Kin, a sesję zdjęciową stworzył Robert Ceranowicz, obaj reprezentowani przez Papaya Films.- komentuje Bartosz Dombrowski, reżyser materiałów video "Głośni w łóżku".Projekt skierowany jest do osób będących w związku. Jest to szeroka grupa odbiorców, więc aby dotrzeć z komunikatem do każdego i zachęcić do większej otwartości, w projekt "Głośni w łóżku" zaangażowano cztery, autentyczne pary. Każda z nich ma inną historię, a charakterystyka ich relacji odzwierciedla najczęściej spotykane modele związków, z którymi mogą utożsamiać się odbiorcy. Tak jak w życiu różnią się one stażem relacji, wiekiem, czy też orientacją seksualną. Ich historie przedstawiono w krótkim spocie reklamowym, gdzie podkreślono, że pomimo wielu przeciwieństw, wszystkie pary łączy rozmowa, jako podstawa budowania bliskości, a także lepszego dopasowania. Dzięki temu partnerzy wiedzą jakiego seksu oraz relacji oczekują od siebie nawzajem, niezależnie od upodobań i różnic między nimi.Twórcą strategii komunikacji oraz idei kreatywnej kampanii Durex "Głośni w łóżku" jest agencja DDB. Kompleksową realizacją materiałów fotograficznych, produkcją filmu telewizyjnego, materiałów digital oraz filmów dokumentalnych zajęło się studio Papaya Films. Za postprodukcję odpowiadały studia Rio de Post oraz Glosno.Koordynację całościowej strategii PR, w tym za realizację działań z zakresu media relations dla marki zajęła się agencja Big Picture. Współpraca ma charakter projektowy. Za obsługę odpowiedzialny jest zespół life-style, kierowany przez Kamilę Kończak. Koordynacją działań po stronie agencji zajmuje się Monika Roth, PR Consultant.Wyborem i koordynacją działań z influencerami zajęła się agencją Tears Of Joy. Zakup placementu w TV leżał po stronie OMD, a media w digitalu zakupił dom mediowy Zenith.