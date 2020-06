Lech powraca z muzyczną platformą. "Lechendy zakładają wygraną" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W ramach akcji "Lechendy zakładają wygraną", marka Lech powraca z muzyczną platformą, a wraz z nią z kolekcjonerską edycją puszki i ekologicznymi koszulkami z wzorami młodych designerów oraz Jurka Owsiaka.

Lech Premium od lat związany jest ze światem muzyki i pomimo odwołania części wakacyjnych wydarzeń, nie zamierza rezygnować z festiwalowego klimatu! Marka sponsorująca wiele polskich festiwali, m.in. Pol'and'Rock Festival, powróciła z dobrze znaną akcją, w której każdy może sprawdzić swoją muzyczną wiedzę w internetowym quizie. Tym razem konkurs Lecha realizowany jestw ramach nowej kampanii marki pod hasłem "Źródło Lechend", która wystartowała na początku marca.Kim są wspomniane Lechendy? To zwykli ludzie, którzy w codziennych sytuacjach dokonują godnych odnotowania czynów. Nawet wtedy, kiedy festiwale przenoszą się do sieci, bohaterowie nie tracą dobrego ducha i biorą sprawy w swoje ręce. Z myślą o tych, którzy wiedzą, że prawdziwe festiwalowe emocje można poczuć nawet we własnych domach, marka przygotowała muzyczne wyzwanie - quiz realizowany pod hasłem "Lechendy zakładają wygraną", w którym do zdobycia jest 15 000 ekologicznych koszulek z grafikami młodych, polskich designerów. Marka przygotowała aż 10 unikatowych wzorów autorstwa m.in. Zuzy Sadlik, Hello Kaczi, Miss Pank czy Lisa Kuli, a projekt nawiązujący do 26. edycji Pol'and'Rock Festival, tradycyjnie przygotował Jurek Owsiak.W tym roku marka postanowiła wyprodukować koszulki jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Modele posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100 oraz składają się w 100% z ekobawełny. Sam nadruk naniesiono na materiał przy pomocy certyfikowanych, ekologicznych farb wodnych. T-shirty, przywodzące na myśl wyjątkowe letnie wspomnienia, może wygrać każdy. Co należy zrobić? Pod każdą zawleczką i kapslem Lecha objętego promocją kryje się unikatowy kod, upoważniający do udziału w muzycznym quizie na stronie marki. Szczęśliwcy, którzy w danym tygodniu udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi, wygrają koszulki, którymi nie pogardziłby żaden meloman! Konkurs odbywa się od 15.06.2020 do 23.08.2020 na stronie www.lech.pl , a w promocji biorą udział Lech Premium, Lech Free ze wszystkimi wariantami smakowymi oraz Lech Pils.To jednak nie koniec dobrych wieści! Na sklepowe półki powraca również kolekcjonerska puszka Lecha, która co roku swoim wyjątkowym designem cieszy oko festiwalowiczów. Tegoroczna, muzyczna puszka została zaprojektowana przez Jurka Owsiaka, a swym stylem nawiązuje do Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli do Pol'and'Rock Festival. Lech w nowym wydaniu, pełnym kolorów i charakterystycznych wzorów, dystrybuowany jest od czerwca br. na terenie całej Polski, w wariantach o pojemności 500 i 550 ml. Dodatkowo, dla wszystkich tych, którzy czują nieustanny głód muzycznych emocji, marka szykuje niespodziankę, w której ukaże festiwale nieco inaczej.Za koncepcję działań realizowanych w ramach kampanii "Źródło Lechend" odpowiada agencja BARDZO. Kreację i produkcję spotu VOD, działania w digitalu, stronę internetową oraz komunikację w social mediach powierzono Cut The Mustard. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith. Za koordynację współpracy z designerami i influencerami oraz komunikację z mediami odpowiedzialna jest agencja Tailor Made PR, a nad przebiegiem konkursu czuwa Kropka Bordo.