Igor Kwiatkowski twarzą nowej kampanii Plusa na Kartę. "Dodajemy wolności Ci" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Operator sieci Plus przygotował nową kampanię reklamową, która powstała w oparciu o założenia nowej platformy komunikacyjnej Plusa na Kartę "Dodajemy wolności Ci".

Twarzą kampanii reklamowych realizowanych w ramach platformy "Dodajemy wolności Ci" jest aktor kabaretowy i performer Igor Kwiatkowski. W spotach kampanii aktor jest odtwórcą głównych ról i wciela się we wszystkie postacie w rodzinie: raz męża, raz żony, kiedy indziej córki lub teściowej. Oparta na lekkim, życiowym humorze formuła została stworzona przez agencję Brain we współpracy z Igorem Kwiatkowskim.Pierwszy spot kampanii nawiązuje do cech oferty na kartę - opowiada o wolności, swobodzie i braku zobowiązań. Kolejne perypetie plusowej rodziny wkrótce.Informacje o kampanii:- Kampania: Dodajemy wolności Ci - Klaudia- Termin kampanii: 16.06 - 26.07.2020- Nazwa reklamy: Koniec z ograniczeniami. Wszystko czego potrzebujesz za 30 zł.- Klient: Polkomtel Sp. z o.o.- Agencja: Brain- Reżyser: Maciej Kowalczuk- Operator obrazu: Piotr Sobociński- Scenariusz:Igor KwiatkowskiAsiya Malinowska, dyrektor kreatywnyJakub Kamiński, dyrektor kreatywnyMarcin Karłowski, senior copywriter- Muzyka: Mister Modo, Ugly Mac Beer "Rumble In Havana"- Realizator dźwięku: Marek "Maro" Nowak- Producent: Mariusz Matwiejczuk- Dom Produkcyjny: TFP Sp. z o.o.- Postprodukcja: Televisor; Ztudioiburza- Dom mediowy: Vizeum- Kampania w mediach społecznościowych: Vizeum- Media: TV, Online, Radio, BTL