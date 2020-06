Kamil Glik twarzą kampanii "Nie oczerniaj górnika"

Łukasz Szewczyk

• Pod hasłem #NieOczerniajGórnika toczy się kampania społeczna Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przeciwko dyskryminacji osób związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska.

• Za koncept i obsługę akcji odpowiada agencja reklamowa ArtGroup.

#NieOczerniajGórnika

Jastrzębska Spółka Węglowa w trosce o swoich pracowników, ich rodziny i lokalną społeczność postanowiła ruszyć z kampanią #Nieoczerniajgórnika, której głównym zadaniem jest zmiana postaw społeczeństwa wobec mieszkańców Śląska, a w szczególności górników. Do akcji przyłączyli się ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji i muzyki, związani ze Śląskiem i środowiskiem górniczym w tym m.in. aktorka Sonia Bohosiewicz, Mistrzyni Europy w biegu na 400 m Justyna Święty-Ersetic, członkowie kabaretów Kabaret Młodych Panów i Łowcy.B, konferansjer Mariusz Kałamaga, zespół Feel wraz z liderem Piotrem Kupichą, trio muzyczne Frele, Tomasz Rożek dziennikarz naukowy i fizyk oraz reprezentant Polski w piłce nożnej, rodowity jastrzębianin, który stał się twarzą kampanii - Kamil Glik.Kampania #NieOczerniajGórnika jest jednym działań zgodnych z polityką personalną Grupy Kapitałowej JSW, której celem jest zapewnienia pracownikom - największej wartości spółki - bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy oraz życia. Wynika ona również z poczucia jedności i bliskości z lokalną społecznością, a także jest ona próbą podjęcia walki z pogłębiającymi się antagonizmami i dyskryminacją wobec śląskiej ludności.Za koncept i obsługę kampanii odpowiada agencja reklamowa ArtGroup, która jest dumna ze swojego, śląskiego pochodzenia, a troska o lokalną społeczność jest głęboko zakorzeniona w jej działalności. Na potrzeby kampanii agencja stworzyła dedykowaną stronę www.nieoczerniaj.pl , na której można dowiedzieć się więcej o inicjatywie. Ponadto umieszczone na stronie narzędzie pozwoliło użytkownikom wygenerować post na ich facebookowym profilu oraz wygenerować pełne poparcia zdjęcie profilowe. To ułatwienie oraz wsparcie ambasadorów sprawiły, że hasztag #NieOczerniajGornika z każdą minutą pojawia się coraz liczniej w sieci, na profilach wielu ludzi, firm i instytucji, nie tylko tych związanych ze Śląskiem.Kampania reklamowa objęła swym zasięgiem media społecznościowe (FB, Twitter, Instagram) oraz outdoor. Planowaniem i zakupem mediów zajęła się również agencja ArtGroup.Jest to kolejna realizacja agencji dla tego klienta i stanowi rozwinięcie współpracy nawiązanej przy okazji prac nad komunikacją społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki Węglowej.