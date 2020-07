Świat nowych możliwości w nowej kampanii Plusa 5G (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Startuje nowa kampania reklamowa sieci Plus promująca "pierwsze prawdziwe i najszybsze 5G w Polsce".

• W nowej reklamie operatora świat codzienności łączy się ze światem wirtualnym, a granice pomiędzy nimi stają się niemal niewidoczne dzięki nowoczesnej technologii 5G.

Celem kampanii jest zaprezentowanie nowych możliwości, jakie daje dostęp do najnowocześniejszego na świecie standardu internetu mobilnego. Błyskawiczny transfer danych, jaki zapewnia 5G w Plusie sprawia, że bohaterowie reklamy mają możliwość doświadczenia zupełnie nowego wymiaru rozrywki.Dzięki szybkiej sieci 5G mogą oni przeżywać te same emocje, które towarzyszą uczestnikom wydarzeń na żywo. Bez wychodzenia z domu są tuż obok gwiazd na koncercie live, dopingują mecz siatkówki z pierwszego rzędu, a nawet eksplorują kosmos. Dzieci rywalizują w grze w wyścigi samochodowe online, jednocześnie podróżując z rodzicami autem. Wszyscy bohaterowie korzystają z najnowszej technologii i urządzeń mobilnych, dzięki którym mają "cały świat na wyciągnięcie ręki".Spot zrealizowany został za pomocą najnowszej technologii filmowej z wykorzystaniem wielkoformatowych ścian ledowych, często stosowanych w produkcjach hollywoodzkich. Podnoszą one realizm kręconych scen, co umożliwia zaprezentowanie płynnego przenikania się świata wirtualnego z rzeczywistym. W reklamie wykorzystano dynamiczny utwór zespołu M83 "Midnight City".Zaprezentowany w spocie wachlarz nowych możliwości otwierających się przed użytkownikami 5G w Plusie, jest związany z unikalnymi w skali Polski parametrami technicznymi tej sieci. Wyższa szybkość transmisji danych (do 600 Mb/s), lepsza stabilność połączenia oraz dużo większa pojemność sieci najnowszej generacji w Plusie zapewniają nową jakość mobilnej rozrywki.5G w Plusie pozwoli na rozwój chmurowych platform gamingowych, zwiększy dostępność technologii immersyjnych VR i AR oraz wpłynie na podniesienie jakości treści wideo odtwarzanych na co dzień, zapewniając dostęp do wydarzeń odbywających się na drugim końcu świata w rozdzielczości 4K, a nawet 8K z możliwością wyboru obrazu z wielu kamer.Kreację przygotowała Agencja Scholz & Friends Warszawa (Grupa S/F), a spot wyreżyserował Marcin Filipek, przy współpracy z domem produkcyjnym TFP i Rio de Post.