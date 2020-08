Empik Premium o 50 proc. taniej na rok i HBO GO w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Empik wprowadza nową ofertę na usługę Empik Premium, z której teraz można korzystać z 50 proc. rabatem na rok

• Dodatkowo w prezencie użytkownicy otrzymują miesięczny dostęp do HBO GO

Wraz z początkiem pandemii Empik udostępnił wszystkim dostęp do swojej flagowej usługi całkowicie za darmo. To wsparcie stanowiło zachętę do pozostania w domach, korzystania z darmowej dostawy zamówień i jakościowego spędzania czasu wolnego. Widząc, że Polacy chętnie korzystają z tego rozwiązania, akcję dwukrotnie przedłużano. Teraz Empik wprowadza nową promocję.Klienci, którzy zdecydują się na wykupienie rocznego abonamentu Empik Premium, mogą liczyć na 50% zniżki. 12-miesięczny okres subskrypcji do końca sierpnia 2020 roku jest dostępny w cenie 39,99 zł, zamiast 79,99 zł. Oznacza to, że już za 3,33 zł miesięcznie zyskują m.in. dostawę zamówień za 0 zł, 15% stałej zniżki do salonów, do 20% zniżki na setki tysięcy produktów na Empik.com, dostęp do 13 tysięcy e-booków i audiobooków w Empik Go (w tym m.in. audio, lektur, podcastów, produkcji własnych z udziałem gwiazd), milionów utworów w Empik Music czy zniżkę do Empik Foto oraz 3% zwrot środków za zakupy. Nowa promocja pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej. Do 31 sierpnia 2020 roku osoby przedłużające pakiet Empik Premium na rok zyskują miesięczny dostęp do pełnej oferty HBO GO - w tym hitów filmowych i nowości oraz popularnych seriali, jak np. Gra o tron, Gwiezdne Wojny czy Kraina Lodu.Tylko w ciągu minionych 4 miesięcy do programu Empik Premium przystąpiło ponad 650 tys. osób, a szeroki pakiet korzyści objętych programem pozwolił każdemu zaoszczędzić dodatkowo na zakupach i usługach średnio 50 zł miesięcznie.Pakiet Empik Premium można aktywować i przedłużyć we wszystkich kanałach - online przez aplikację Empik lub za pośrednictwem konta na stronie Empik.com oraz w salonach stacjonarnych w całej Polsce. Również osoby aktywujące usługę Empik Premium na okres 6 miesięcy mogą liczyć na rabat. Do 31 sierpnia cena półrocznego abonamentu jest niższa o 40% i wynosi 29,99 zł.