Ekstraklasa i Canal+ z umową na świadczenia marketingowe

Łukasz Szewczyk

• Spółka Ekstraklasa i Canal+ równolegle do porozumienia dotyczącego praw mediowych, podpisały umowę o wzajemnym wsparciu marketingowym i promocyjnym na najbliższe trzy sezony.

W ramach kontraktu obejmującego sezony 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 CANAL+ będzie reklamowany na stadionach w trakcie rozgrywek, na koszulkach zawodników i ściankach do wywiadów, a także w oficjalnej aplikacji mobilnej "Ekstraklasa" oraz przy wszystkich edycjach plebiscytu "Piłkarza Miesiąca". Ekstraklasa będzie także promować m.in. na stronie internetowej i we własnych kanałach social media Platformę Canal+ oraz kanały tego nadawcy, na których dostępne będą mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oprócz tego ligowa spółka zobowiązała się do prowadzenia we własnych kanałach, jak i w oficjalnej aplikacji kampanii promocyjnych związanych z rozgrywkami PKO Bank Polski Ekstraklasy dostępnych na stałe w ofercie Canal+.- komentuje Marcin Mikucki, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie S.A.Równolegle platforma Canal+ będzie aktywnie promowała rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy - starty w obu rundach każdego sezonu oraz poszczególne mecze i najważniejsze momenty rozgrywek - we własnych kampaniach reklamowych prowadzonych w internecie i telewizji, w tym na antenach swoich kanałów: Canal+ Premium, Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 4 oraz w swoich kanałach social media jak i w internetowych serwisach Canal+, a także w ramach serwisu OTT nadawcy. Informacje o rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy będą także dystrybuowane w materiałach BTL promujących pakiety przygotowane dla abonentów platformy.Jednocześnie, w ramach umów licencyjnych nadawca będzie mógł w swoich programach i kanałach komunikacyjnych korzystać z rozbudowanego systemu statystyk meczowych E-stats dostarczanych na bieżąco przez Ekstraklasę oraz z materiałów archiwalnych z meczów od sezonu 2005/06. Z kolei Ekstraklasa będzie mogła wykorzystywać komentarz sportowy, którym opatrzone będą skróty i całość meczów transmitowanych na antenach CANAL+, w ramach ligowego serwisu OTT - Ekstraklasa.tv dostępnego na komputerach i w aplikacji mobilnej.- mówi Rafał Dmowski, dyrektor ds. komunikacji sportowej CANAL+.