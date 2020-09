Na czym polega remarketing w content marketingu?

Materiał partnera

Remarketing to działania pozwalające na dotarcie do użytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili Twoją stronę internetową, ale nie zrobili ostatniego kroku w postaci zakupu produktu lub usługi.

Proces kampanii remarketingowej wykorzystuje się w systemie Google oraz Facebook, w oparciu o pliki cookies. O remarketingu można jednak mówić również w kontekście content marketingu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z remarketingiem treści, którego celem jest nakłonienie użytkownika do powrotu na ścieżkę zakupową.Content remarketing - od czego zacząć?Tradycyjny remarketing polega na kierowaniu reklam do użytkownika w odpowiednim czasie. W przypadku content remarketingu sprawa trochę się komplikuje, ponieważ przed jakimkolwiek działaniem należy przeprowadzić dokładną analizę z wieloma powiązanymi elementami. W jej skład wchodzą badania na temat długości sesji, współczynnika odrzuceń i zachowania użytkownika w czasie przeglądania konkretnych treści w celu wybrania tych najbardziej angażujących. Aby tego dokonać, należy wiedzieć, który content został przez użytkownika przeczytany i ile nastąpiło przejść do kolejnych podstron przed opuszczeniem witryny. W tym procesie warto wykorzystać narzędzia do analizy contentu, takie jak: TrenDemon, HubSpot czy powszechny Google Analytics, które pozwalają m.in. na badanie przepływu zachowań użytkowników.Model See-Think-DoWarto również rozpoznać etap ścieżki zakupowej użytkownika, którą można przedstawić w formie modelu See-Think-Do stworzonego przez Avinasha Kaushika - znanego specjalisty od digital marketingu:1. See - etap dostrzeżenia produktu przez użytkownika bez sprecyzowanej intencji zakupowej. Jest to bardzo szeroki segment, który może obejmować np. osoby chcące "wziąć się za siebie", dostrzegające swoją nadwagę lub niską wydolność (tutaj do akcji wkraczają siłownie i producenci odzieży sportowej), kobiety poszukujące ciekawej kreacji na zbliżające się formalne wydarzenie (pole do popisu dla producentów modnych sukienek) lub mężczyźni planujący zakup biżuterii dla swoich partnerek, żon lub matek z okazji Dnia Kobiet (salony jubilerskie).2. Think - etap rozpatrywania zakupu poprzez zasięganie opinii, głównie w wyszukiwarce Google ("suknia na bal jakie trendy", "gdzie na siłownię w Warszawie", "jakie buty do biegania wybrać"). Potencjał zapytań z wyszukiwarki Google można sprawdzić, posługując się odpowiednimi narzędziami - planerem słów kluczowych od Google'a, Senuto czy Ahrefs.Do - finalizacja transakcji. Użytkownicy na tym etapie zwracają uwagę na konkrety, m.in. cenę, ewentualne promocje, sposób dostawy i formę płatności.3. Do powyższych stopni ścieżki zakupowej można dodać czwarty - Care, który oznacza budowanie i pielęgnację relacji klient-marka, która w założeniu prowadzi do kolejnych zakupów i poleceń. Treści należy dopasować do konkretnego etapu już podczas planowania i realizacji strategii content marketingowej, która opiera się przede wszystkim na analizie zachowań użytkowników na ścieżce zakupowej.Do kogo kierować remarketing treści?Schemat See-Think-Do znacznie ułatwia wdrażanie remarketingu w content marketingu, który ma na celu zmniejszyć koszty pozyskania leada. Na jego podstawie należy wyodrębnić 3 grupy odbiorców:• Użytkownicy, którzy dokonali konwersji - stworzenie listy takich odbiorców, o podobnych preferencjach, daje nadzieję na wyselekcjonowanie użytkowników bardziej skłonnych do zakupu w przyszłości, a także na rezygnację z ponownego, nachalnego remarketingu.• Użytkownicy, którzy wycofali się przed ostatnim etapem - można zakładać, że w tej grupie znajdują się użytkownicy mający intencję zakupową i wyrobioną opinię na temat wyszukiwanego produktu lub usługi dzięki zapoznaniu się z cennikiem, blogiem, filmami inspiracyjnymi/instruktażowymi. W takim przypadku warto przypomnieć im o ofercie banerem lub bardziej agresywną reklamą.• Użytkownicy na etapie rozważania - dla tego typu odbiorców warto przygotować content z poradami, który pokaże zastosowanie produktu lub jakość usługi i zachęci do przejścia do kolejnego etapu.