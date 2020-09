Ewa Farna dołącza do grona ambasadorek zapachów marki Avon

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2020 roku firma Avon rozpocznie kampanię promującą perfumy z linii Far Away Rebel & Diva.

• Ambasadorką kolekcji została gwiazda polskiej i czeskiej sceny muzycznej, Ewa Farna.

To pierwsza kampania Avon z udziałem Ewy Farnej. W ramach współpracy wokalistka pojawi się na okładce katalogu Avon nr 13/2020, dostępnego na rynku od 24 września. Tego dnia wystartuje również kampania promująca linię Far Away Rebel & Diva, zachęcająca kobiety do podejmowania odważnych decyzji i wyłamywania się z przyjętych kanonów, pod hasłem: "Reguły? Gram według własnych zasad".- komentuje Anna Werstler, Dyrektor Marketingu CE Avon.Ewa Farna będzie twarzą kolekcji, w skład której oprócz wody perfumowanej o intensywnych nutach różowego pieprzu i magnolii, wejdą również delikatny balsam do ciała oraz perfumetka o pojemności 10 ml.Najnowszy katalog Avon 13/2020 z Ewą Farną na okładce będzie obowiązywać od 24 września do 14 października 2020 roku. Działania promocyjne linii perfum Far Away Rebel & Diva z udziałem nowej ambasadorki zapachu obejmą również aktywność na social media marki oraz na Instagramie Ewy Farnej.