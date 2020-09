Antytalent show "Kandydaci nie do wzięcia" w kampanii OLX. Prowadzi Piotr Gąsowski (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Internetowy serwis z ogłoszeniami o pracę bierze na warsztat podstawowe błędy kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. O problemie opowiada... śpiewająco.

- śpiewa na nutę znanego utworu jeden z bohaterów najnowszej kampanii OLXa. Na scenę wirtualnego show o nazwie "Kandydaci nie do wzięcia" wprowadza go sam Piotr Gąsowski, pytając retorycznie, czy można upaść niżej.To pierwszy z sześciu odcinków nowej kampanii OLXa, która formułą przypomina muzyczne talent show, a raczej antytalent show. Dowiadujemy się z niego, że kandydat Damian w swoim CV przypisał sobie górnolotnie rolę CEO we własnej, jednoosobowej firmie, która w dodatku upadła po miesiącu. Niezrażony wyśpiewuje o swoich kolejnych wpadkach: English, choć wiem, że nie urywa, w papierach gruba ryba. I taki ze mnie kwiat, jutro zwojuję cały świat. Butnie liczy na to, że pracę dostanie u każdego od ręki.W kolejnych odcinkach gospodarz show, Piotr Gąsowski, bezlitośnie wypunktuje najpopularniejsze błędy wyjęte prosto z życiorysów osób ubiegających się o pracę. Pojawi się m.in. beznadziejny przypadek dodawania do CV zbyt osobistych zdjęć i absolutnie niepoważne rozmowy o zarobkach. Wszystko to śpiewająco i z melodią przebojów.[ - wyjaśnia Marcin Sienkowski, head of marketing OLX. -- dodaje.Pomocnym rozwiązaniem może być utworzenie profilu kandydata za pomocą nowego narzędzia oferowanego przez OLX.Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada agencja 23Heroes, produkcją zajął się dom produkcyjny F25.- mówi Tomasz Łapa, Managing Director w 23Heroes.- podkreśla Marcin Dworucha, Managing Director w F25.