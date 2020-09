Łukasz Szewczyk

• Jest już dostępna limitowana kolekcja inspirowana serialem "KRÓL" i latami 30.

• To efekt niezwykłej współpracy wchodzącej na nasz rynek marki answear.LAB oraz Canal+

Limitowana kolekcja nowej marki answear.LAB inspirowana serialem Canal+ "Król"

Kolekcja answear.LAB KRÓL to współczesna interpretacja wzorów i fasonów z czasów serialu, którego akcja toczy się w 1937 r. w przedwojennej Warszawie. Wszystkie elementy kolekcji są dostępne wyłącznie w sklepie internetowym answear.com.Nowa produkcja Canal+ "Król" to wyczekiwana przez filmowych fanów ekranizacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Wciągająca fabuła i wybitna, gwiazdorska obsada to niewątpliwe atuty serialu. Ogromną rolę gra w nim również scenografia, rekwizyty i historyczne kostiumy lat 30. XX w. Podczas gdy widzowie oczekują na premierę "KRÓLA" (zaplanowana jest na listopad tego roku), nowa marka answear.LAB już dziś pokazuje efekty niezwykłej współpracy z producentami serialu. Kolekcja answear.LAB KRÓL złożona jest z blisko 100 modeli ubrań, tworzących łącznie ponad 20 pełnych damskich stylizacji i 3 męskie.- mówi Katarzyna Szczepanik PR manager CANAL+.Limitowana kolekcja answear.LAB KRÓL czerpie z estetyki serialowych kostiumów, ale także tworzy nową historię, w której bohaterką jest silna i niezależna współczesna kobieta. Bez względu na to, czy kroczy ulicą w skórzanej marynarce, czy bryluje na przyjęciu w koktajlowej sukni odsłaniającej ramiona, urzeka swoim charakterem, odwagą i osobistym urokiem. Awangarda, prostota, wygoda, modernizm, sex appeal... Tak w kilku słowach można opisać limitowaną kolekcję. Trendy z lat 30. XX w. zyskują w propozycjach marki nowy wymiar naznaczony przemianami w kulturze i społeczeństwie. Szlachetne tkaniny, jak jedwab, wełna i skóra w połączeniu z lyocelem oraz pozyskiwanym z powtórnego przetworzenia terylenem tworzą kolejny, poza fasonami, mocny punkt kolekcji. Znajdziemy w niej koszule i topy, skórzane marynarki i spódnice oraz klasyczne wełniane płaszcze. Wieczorowe i koktajlowe sukienki z efektownym drapowaniem, transparentnymi wstawkami czy frędzlami emanują uwodzicielskim wdziękiem i mrocznym romantyzmem. Całość uzupełniają stylowe akcesoria: rękawiczki, jedwabne apaszki oraz torebki. Większość z nich została uszyta w Polsce.- mówi autorka kolekcji, Agnieszka Korsak Pospiszyl.Kolekcja jest debiutem wchodzącej na rynek marki answear.LAB, która chce być odpowiedzią na potrzeby kobiet spragnionych oryginalnych i wyjątkowych ubrań, butów i akcesoriów. Projektanci i kupcy marki przemierzają świat w poszukiwaniu inspiracji i nowych idei, a współpraca z niezależnymi projektantami i lokalnymi fabrykami obfituje w starannie wyselekcjonowane, atrakcyjne i zaskakujące propozycje.Kolekcji answear.LAB KRÓL towarzyszy niestandardowa promocja. Czteroodcinkowy dokument "Moda na KRÓLA" produkcji CANAL+ opowiada o wszystkich etapach jej powstawania: projektowaniu, szyciu, prezentacji i czerpaniu inspiracji. Emisja planowana jest na antenach telewizyjnych stacji, w mediach partnerskich oraz na stronach answear.com.Sesję fotograficzną autorstwa Marty Wojtal ilustrującą całość kolekcji, nieprzypadkowo zrealizowano między innymi w przedwojennym żydowskim domu modlitwy, który dziś pełni rolę klimatycznej restauracji. Część jej ujęć inspirowana była też kadrami z samego serialu. W sesji wzięła również udział Lena Góra, aktorka grająca w serialu rolę Anny Ziembińskiej - jednej z kobiet Jakuba Szapiro (M. Żurawski). Zdjęcia z sesji będą też częścią unikalnego fotoalbumu ilustrującego pracę twórców przy serialu KRÓL, w specjalnym rozdziale zatytułowanym Inspiracje.