"Nowy sposób na telewizję bez kabla". WP Pilot rusza z kampanią wizerunkową (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "WP Pilot - Nowy sposób na telewizję bez kabla" to hasło przewodnie jesiennej kampanii wizerunkowej platformy do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online

• W centrum działań promocyjnych jest spot wideo z udziałem brand hero marki, różowego pączka.

Kampania jest realizowana m.in. w kinach, radiu i serwisach Wirtualnej Polski. Fabuła 30-sekundowego spotu utrzymana jest w lekko niepokojącym klimacie. Opowiada on końcu pewnej ery - ery telewizji kablowej. WP Pączek pojawia się w nim jako zwiastun i symbol wolności w oglądaniu ulubionych programów. Zrywa ze wszelkimi ograniczeniami, jak miejsce, umowy, a nawet kabel. Za stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiada agencja Spot and Dot. Materiał wyprodukował i zrealizował zespół wideo Wirtualnej Polski.- mówi Tomasz Machała, prezes WP Pilot. Anna Michałowska, head of business serwisu dodaje, że jest to lepszy sposób na telewizję: -WP Pilot to jedna z popularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online, która oferuje elastyczne pakiety bez zobowiązań i długoterminowych umów. Nadawca współpracuje z największymi podmiotami na rynku i umożliwia oglądanie niemal 100 kanałów.W ofercie znajdują się stacje ogólnotematyczne, filmowe, sportowe oraz te, skierowane do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest darmowych. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox, Huawei Mobile Services, Samsung Smart TV oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w sierpniu 2020 roku z WP Pilot korzystało ponad 2,4 mln realnych użytkowników.