Drukowanie książek samemu, czyli self-publishing

Nowym trendem na rynku wydawniczym jest self-publishing. Wielu autorów nie chce ulegać presji wydawnictw i ceni sobie swobodę twórczą na tyle, że decyduje się na samodzielną publikację książek. To rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

Samodzielne drukowanie książek wiąże się z trudami samodzielnego przygotowania publikacji oraz promocji. To oznacza, że autor sam musi przygotować projekt książki i okładki oraz nawiązać kontakt z edytorem, z drukarnią i zaplanować wszystkie działania marketingowe. Ważne, aby wybrać odpowiednią drukarnię, która ma w swojej ofercie szereg rozwiązań, które umożliwią zrealizowanie projektu autorowi. Począwszy od możliwości druku cyfrowego, który doskonale się sprawdza przy druku małonakładowym i daje możliwość korekcji materiału po każdej skończonej serii drukowania, poprzez wybór odpowiedniego papieru, aż po wybór odpowiedniego formatu.DTP obejmuje działania na komputerze mające na celu przygotowanie publikacji do wydruku, w tym: łamanie książki, czyli opracowanie każdej strony, złożenie tekstu, opracowanie grafik i ilustracji. Te działania kończą się zapisem gotowej książki, najczęściej w formacie PDF. Całość powinna być ze sobą spójna i estetyczna. Książki nie przygotowuje się w zwykłym edytorze tekstu, a w profesjonalnym programie graficznym, który pozwala na odpowiednie złożenie tekstu. Ważne, aby pamiętać o tym, że każda strona prócz treści ma też formę, która wpływa na odbiór tekstu. Sam dotyk papieru może dostarczyć czytelnikowi przyjemności i wpłynąć na odbiór lektury, dlatego ważna jest dbałość o każdy detal.Każdy element składający się na ostateczną formę książki ma swój charakter, swoją symbolikę oraz budzi jakieś skojarzenia i określone emocje, dlatego drukowanie książek to wieloetapowe przedsięwzięcie. Poczynając od projektu typograficznego obejmującego wybór odpowiedniego kroju pisma - każdy krój pisma ma swój własny charakter i pełni określoną funkcję. Najistotniejsza jest czytelność tekstu, ale ważny jest także efekt estetyczny. Nie można też ignorować kwestii papieru. Inny rodzaj papieru pasuje do książek dla dzieci, a inny do publikacji naukowych. Papier może być kredowy, satynowy, matowy, błyszczący czy ekologiczny. Jeśli książka jest publikacją dotyczącą zagrożeń ekologicznych, to jasne, że ten ostatni rodzaj papieru będzie najodpowiedniejszy. Książka może być czarno-biała albo kolorowa, podobnie jak okładka. Możemy oprawić naszą książkę w okładkę cienką albo grubą. Każdy nasz wybór będzie miał wpływ nie tylko na ostateczną formę wizualną książki, ale też na jej odbiór, a czasem również na treść.