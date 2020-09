Lewiatan startuje z aplikacją lojalnościową "Mój Lewiatan"

Łukasz Szewczyk

• PSH Lewiatan uruchamia własną aplikację mobilną dla swoich klientów.

• "Mój Lewiatan" umożliwi im m.in. dostęp do informacji na temat aktualnych promocji, wgląd do autorskich przepisów z kanału "Gotuj z Lewiatanem", korzystanie z listy zakupów oraz mobilnej obsługi programu lojalnościowego.

Użytkownicy aplikacji "Mój Lewiatan" będą mieli dostęp do informacji na temat aktualnych promocji w sieci, jak również tych obowiązujących w wybranych sklepach Lewiatan. Ponadto umożliwi im ona korzystanie z szerokiej bazy przepisów pochodzących z kanału "Gotuj z Lewiatanem", jak również wygodnego planowania listy zakupów. Klienci sklepów objętych programem lojalnościowym będą mogli skorzystać z elektronicznej karty "Mój Lewiatan" oraz bieżącej weryfikacji liczby uzyskanych punktów lojalnościowych. Mobilne rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych klientów sieci. Aplikacja będzie dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.- mówi Marcin Poniatowski, Członek Zarządu Lewiatan Holding S.A. i dodaje -Uruchomienie aplikacji "Mój Lewiatan" zbiegło się w czasie z loterią dla klientów, w której do wygrania będą cztery kolorowe samochody marki Toyota Aygo. Loteria "Graj w kolory", w której udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani klienci sieci, startuje 21 września i potrwa do 18 października 2020 roku. Warunkiem udziału w loterii jest zakup produktów w Lewiatanie o wartości minimum 30 zł i rejestracja paragonów na stronie www.grajwkolory.pl lub w aplikacji mobilnej "Mój Lewiatan". Każdorazowa rejestracja dowodu zakupów oraz wybieranie produktów z oferty kolorowych gazetek promocyjnych zwiększa szansę klientów na wygraną w loterii.