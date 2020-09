Startuje Allegro Smart. Tydzień specjalnych ofert na Allegro

Łukasz Szewczyk

• Nawet milion ofert specjalnych popularnych marek klientów, będzie dostępnych podczas tygodniowego festiwalu promocji skierowanego wyłącznie dla korzystających z usługi Allegro Smart.

• Akcja Smart! Week dotyczy produktów ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro, m.in.: dom i ogród, zdrowie, elektronika, motoryzacja, moda, uroda, dziecko, gry itd.

- mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. -- dodaje Francois Nuyts.Tydzieńbędzie prawdziwą gratką dla posiadaczy usługi Smart!, ponieważ właśnie rozpoczyna się kolejna edycja Allegro Smart! Week. Klienci, którzy przystąpili do wspomnianego programu lojalnościowego, otrzymują nie tylko darmowe dostawy i zwroty, ale mogą oszczędzić jeszcze więcej dzięki spektakularnym promocjom w ramach akcji Smart! Week. Podczas tegorocznej edycji największego festiwalu zakupów w Polsce miliony artykułów z każdej kategorii dostępnych na Allegro zostaną przecenione nawet o 70%. W super promocyjnych cenach klienci znajdą produkty od topowych producentów, m.in. marek takich jak: Samsung, Xiaomi, EA Games, Toshiba, Asus, Garmin, Procter & Gamble, Henkel, Hasbro czy wielu innych.Jak skorzystać z promocji Allegro Smart! Week w tym roku?Allegro Smart! Week skierowany jest wyłącznie dla osób korzystających z usługi Allegro Smart! Osoby, które nie przystąpiły jeszcze do programu lojalnościowego, mogą to zrobić za pośrednictwem strony internetowej W ramach tegorocznej edycji Allegro Smart! Week występować będą dwa rodzaje ofert: nielimitowane - dostępne w dużych ilościach przez cały tydzień akcji oraz limitowane oferty - pojawiające się codziennie, w ramach, których ceny produktów zostaną obniżone nawet o 70%. W tym przypadku będzie trzeba wykazać się czujnością oraz refleksem i śledzić stronę z ofertami . Codziennie będą pojawiać się na niej najbardziej atrakcyjne promocje, które zdobędą jedynie Ci, którzy jako pierwsi zdecydują się na zakup. Produkty dostępne w ramach tych ofert będzie można zakupić jedynie w wybrane dni i o konkretnych godzinach. Najlepszą szansą na zdobycie pożądanych produktów jest dodanie ich do obserwowania, co będzie możliwe na 20 minut przed startem oferty. Następnie Allegro wyśle powiadomienie z informacją o dokładnym czasie, w którym przedmiot zostanie wystawiony na sprzedaż.Produkty z limitowanej oferty nie będą mogły być zakupione w dowolnej ilości (w przypadku najlepszych ofert, użytkownicy mogą kupić tylko 1 sztukę w cenie promocyjnej, dla niektórych produktów będzie to max. 5 sztuk, w zależności od oferty).