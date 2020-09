Sponsoring Ekstraklasy przyniósł PKO Bankowi Polskiemu 317 mln zł

Łukasz Szewczyk

• PKO Bank Polski jako sponsor tytularny rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2019/20 pojawił się w blisko 126 tys. publikacji i programów. Zapewniło to bankowi ekwiwalent reklamowy w wysokości przeszło 317,04 mln zł.

• To ponad trzykrotnie więcej niż w sezonie 2018/19, kiedy PKO Bank Polski współpracował z Ekstraklasą jako partner główny. Wówczas ekwiwalent reklamowy z tego tytułu wyniósł 95,5 mln zł.

- mówi Marcin Mikucki, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie S.A.Według analiz Sponsoring Insight w sezonie 2019/20 największą ekspozycję marce PKO Bank Polski w kontekście Ekstraklasy przyniosły publikacje internetowe - zarówno pod kątem ich liczby (105,4 tys.), jak i ekwiwalentu reklamowego (154,8 mln zł), czyli sumy, jaką bank musiałby wydać, gdyby taka obecność w mediach była efektem reklamy. Drugim pod tym względem medium była telewizja. W tym przypadku ekwiwalent oszacowano na blisko 139,7 mln zł, co wynikało z pojawienia się bankowej marki w 12,3 tys. programów i łącznym czasem ekspozycji ok. 2,2 tys. godzin. Przeliczając tę ostatnią wartość na doby - daje to przeszło 90 dni emisji 24/7. Na trzecim miejscu znalazła się prasa - w sezonie 2019/20 w druku ukazało się niemal 7 tys. publikacji z PKO Bankiem Polskim jako sponsorem tytularnym rozgrywek Ekstraklasy, co dało ekwiwalent na poziomie 19,5 mln zł. Ekspozycja banku w radiu to 1,4 tys. publikacji i ponad 3 mln zł ekwiwalentu reklamowego.Największy polski bank został sponsorem tytularnym Ekstraklasy 1 lipca 2019. Zapewnił sobie w ten sposób prezentację marki podczas wszystkich meczów, co w minionym sezonie oznaczało 296 spotkań. Logo rozgrywek znalazło się m.in. na koszulkach zawodników i w przestrzeni reklamowej stadionów, na których toczyły się ekstraklasowe zmagania. Dzięki transmisjom telewizyjnym zapewniło to bankowi szerokie dotarcie odbiorców w kraju i za granicą. Materiały wideo i inne publikacje były dystrybuowane także poprzez inne kanały komunikacji: nadawców, klubów oraz samej Ekstraklasy - jak platforma streamingowa Ekstraklasa.TV czy oficjalna aplikacja. W tej ostatniej bank współpracuje z ligą także jako partner quizów. Oprócz tego sponsor tytularny uczestniczył w wielu innych projektach edukacyjnych, biznesowych i programach partnerskich, skierowanych do klubów, piłkarzy oraz szeroko rozumianego środowiska fanów piłki nożnej. Takimi projektami realizowanymi przez PKO Bank Polski z Ekstraklasą w sezonie 2019/20 były m.in. konkurs Młodzieżowiec Miesiąca, Kanapa Kibica czy program oficjalnych kart z herbami klubów Ekstraklasy.