"Największe przeboje lat '80,'90,'00". Kamil Baleja i Odeta Moro w nowej kampanii Radia Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• Odeta Moro i Kamil Baleja w trzech stylizacjach kojarzonych z trzema dekadami muzycznymi - to gwiazdy nowej kampanii reklamowej Radia Złote Przeboje

• Kreacje stacji pojawią się w internecie, prasie i kinach oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej w największych polskich miastach, a dodatkowo redakcja zaprosi słuchaczy do udziału w konkursie pod hasłem "80, 90, 2000"

"Największe przeboje lat '80,'90,'00" - nowa kampania i konkurs Radia Złote Przeboje

"Największe przeboje lat '80,'90,'00" - nowa kampania i konkurs Radia Złote Przeboje

- mówi Jarosław Barwiak, dyrektor programowy Radia Złote Przeboje.Dlatego właśnie do tych trzech muzycznych dekad nawiązuje najnowsza kampania wizerunkowa stacji, która potrwa od 3 października do 19 listopada br. Wystąpią w niej Odeta Moro, prowadząca na antenie "Najlepszy weekend" w soboty od 11:00 oraz Kamil Baleja, gospodarz porannego programu "Złote przeboje na dzień dobry", nadawanego od poniedziałku do piątku od 5:30.Reklamy Radia Złote Przeboje będzie można zobaczyć na nośnikach AMS, w kinach sieci Helios, w internecie (m.in. Gazeta.pl, Onet, WP, Facebook, YouTube) oraz w prasie ("Gazeta Wyborcza", "Polityka"). Działania przygotowała Grupa Radiowa Agory, a zdjęcia do reklam wykonali Piotr Haltof & YOUME STUDIO.W poniedziałek, 5 października 2020 roku. Radio Złote Przeboje rozpocznie również konkurs o nazwie "80, 90, 2000", w którym redakcja będzie sprawdzać wiedzę uczestników na temat minionych dekad i utworów granych na antenie. Uważni słuchacze mogą liczyć na podpowiedzi Odety Moro i Kamila Balei dotyczące pytań. Osoba, który udzieli 3 poprawnych odpowiedzi, wygra 2000 złotych. Konkurs potrwa do 30 października.Szczegóły zabawy dostępne będą już wkrótce na zloteprzeboje.pl.