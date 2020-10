Łukasz Szewczyk

Sieciowe marki fitness łączą siły. Rusza kampania promocyjno-edukacyjna "Ćwicz Odporność" (wideo)

• "Ćwicz Odporność" - to hasło przewodnie kampanii promocyjno-edukacyjnej sześciu sieciowych marek fitness: Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, S4 i Step One.

• Kampania zachęca do aktywności fizycznej, która jest sprawdzonym sposobem wzmacniania odporności.