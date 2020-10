Carrefour z nową usługą Sprint. Dostawa zakupów spożywczych w 3 godziny

Łukasz Szewczyk

• Carrefour wdraża w obszarze e-grocery nową usługę Carrefour Sprint

• W ramach nowej opcji klienci sieci będą mogli otrzymać zamówione na carrefour.pl zakupy spożywcze z dostawą pod wskazany adres w czasie nawet 3 godzin.

Wiosną 2020 roku Carrefour rozszerzył usługę click&collect o zakupy spożywcze umożliwiając swoim klientom odbiór zamówionych na stronie carrefour.pl zakupów spożywczych we wszystkich hiper- i supermarketach sieci. Obecnie Carrefour rozbudowuje click&collect i wprowadza nowy sposób odbioru. W ramach usługi Carrefour Sprint, sieć dowiezie klientom zamówienie e-grocery nawet w ciągu 3h.- mówi Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska. -- dodaje.Carrefour Sprint dostępny będzie w promieniu 5 km od sklepu, w którym usługa ta będzie uruchomiona. Podobnie jak w przypadku click&collect, zamówienie złożone w opcji Carrefour Sprint kompletowane będzie przez pracownika wybranego sklepu, a następnie dowiezione pod wskazany w zamówieniu adres.Usługa uruchomiona zostanie 15 października 2020 roku dla klientów mieszkających w pobliżu hipermarketu Carrefour w warszawskiej Arkadii, dzień później zamówienia składać będą mogli klienci zamawiający w promieniu 5 km od marketu Carrefour przy ul. Światowida w Warszawie. 17 października br. Carrefour Sprint uruchomiony zostanie w hipermarkecie Carrefour w warszawskiej Galerii Mokotów, a 19 października br. - w warszawskiej Promenadzie. Do końca października usługa wystartuje w wybranych sklepach w Krakowie oraz Gdańsku.Aby sprawdzić, czy adres, pod który chcemy zamówić produkty z dowozem Carrefour Sprint, znajduje się w zasięgu usługi, w panelu klienta na stronie carrefour.pl należy w części "sposób dostawy" wpisać swój kod pocztowy.