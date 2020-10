Allegro Smart! w wersji dla studentów przez 6 miesięcy za darmo

Łukasz Szewczyk

● Allegro uruchamia specjalny pakiet Smart! Student obejmujący darmowe dostawy i zwroty oraz szereg innych korzyści.

● Po 6-miesięcznym darmowym okresie próbnym użytkownicy będą mogli korzystać z usługi z 20-procentową zniżką.

- powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.Wszyscy studenci mogą aktywować Allegro Smart! na stronie usługi . Oprócz podstawowych świadczeń w ramach Allegro Smart! studentom, w ramach 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego i obniżonej ceny po jego zakończeniu, przysługiwać będą również dodatkowe korzyści od partnerów Allegro. Będzie można zrealizować je za pomocą specjalnych kodów generowanych w aplikacji Allegro. Oferta obejmie:● 20-procentową zniżkę na korzystanie z pojazdów Blinkee (elektryczne hulajnogi, skutery i rowery),● 20-procentową zniżkę na bilety FlixBus,● 20-procentową zniżkę na bilety do Multikina oraz możliwość skorzystania z miejsc VIP w salach bez dodatkowej opłaty,● Specjalny zestaw studencki Allegro Smart! (średni popcorn + średni napój) w Multikinie za 12,90 zł ,● 7 GB transferu danych z T-Mobile i Heyah.Oferty objęte programem bezpłatnych dostaw i zwrotów Allegro Smart! - a jest ich już ponad 100 milionów - są wyraźnie oznaczone. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską w całej Polsce. Zbudowana przez Allegro sieć ponad 25 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru jest największa w Polsce. Klienci Allegro Smart! otrzymują dodatkowe korzyści poza bezpłatną dostawą i darmowymi zwrotami: dostęp do limitowanych ofert Smart!, festiwale zakupowe, takie jak Smart Week! ze specjalnymi promocjami czy dostępne tylko dla nich przedsprzedaże biletów na najatrakcyjniejsze koncerty, spektakle i wydarzenia dostępne na eBilet - najpopularniejszej stronie internetowej z biletami w Polsce.Od uruchomienia Allegro Smart! w 2018 roku konsumenci korzystający z platformy zakupowej zaoszczędzili ponad 1 mld zł. Liczba darmowych dostaw w ramach pakietu nie jest limitowana. Rekordzistą jest konsument, który dzięki Allegro Smart! zaoszczędził 114 000 zł.