Orange i Play zaprosili do kampanii 14 influencerów gamingowych

• Mastercard poinformował o przedłużeniu partnerstwa z UEFA Champions League na lata 2021-2024, tym samym kontynuując wieloletnią współpracę, która rozpoczęła się w 1994 roku.

• Umowa obejmuje również prawa sponsorskie do meczów Superpucharu Europy w 2021, 2022 i 2023 roku.

Mastercard chce łączyć ludzi z ich pasjami, a od 25 lat jest partnerem najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Europie. Tym samym oferuje bezcenne doświadczenia kibicom na całym świecie, również będąc patronem dziecięcej eskorty, w ramach której dzieci są wyprowadzane na murawy boisk przez piłkarzy. W czasie trwającej pandemii dzieci mają możliwość cyfrowego łączenia wideo ze swoimi idolami, kiedy ci przyjeżdżają na areny sportowych zmagań - miało to miejsce przy okazji niedawnych półfinałów i finału Ligi Mistrzów UEFA, jak również Superpucharu Europy. Mastercard realizuje ten pomysł we współpracy z UEFA Foundation for Children.- mówi Guy-Laurent Epstein, dyrektor ds. marketingu UEFA Events SA.- dodaje Mark Barnett, prezes Mastercard Europe.