UPC w nowej kampanii promuje "najmniejszy w Polsce dekoder TV 4K" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• UPC promuje swój najnowszy dekoder UPC TV 4K BOX w nowej kampanii reklamowej

• "Pięknie niewielki, wielce zaawansowany, najmniejszy w Polsce"

Jak przekonuje operator, nowy dekoder od UPC Polska to odpowiedź na wiele potrzeb klientów, zamknięta w urządzeniu o nowoczesnym wyglądzie oraz kompaktowych wymiarach (80x80x18 i wadze 97 gramów). Można go przyczepić do tyłu telewizora i podłączyć przez WiFi. Staje się wtedy dyskretny i niewidzialny dla oka.UPC TV 4K BOX oferuje dostęp do niemal 200 kanałów, w tym tych w jakości 4K, z dźwiękiem przestrzennym Dolby. Sterowane głosem urządzenie zapewnia dostęp do telewizji na żywo, Replay TV, wideo na żądanie oraz szeregu aplikacji. Integracja z platformą Horizon GO pozwala na płynne kontynuowanie oglądania ulubionych programów np. na ekranie smartfona. Co więcej, dzięki profilom każdy z użytkowników zyskuje możliwość dopasowania telewizyjnej rozrywki do swoich potrzeb.Wykonanie obudowy dekodera w 35% z tworzywa sztucznego, pochodzącego z recyklingu oraz zmniejszony o 77% względem poprzedniej generacji urządzeń pobór energii pozwalają czerpać radość z treści najwyższej jakości, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Odpowiedzialne podejście przy projekcie nowego urządzenia potwierdza m.in. nominacja do nagrody VideoTech Innovation Award w kategorii Zrównoważony Rozwój.W kampanii operator podkreśla pozycję Najbardziej Polecanego Operatora, a także lidera w zakresie najszybszego domowego internetu w Polsce, potwierdzonego przez dwa uznane rankingi prędkości sieci w Polsce, Ookla Speedtest oraz SpeedTest.pl.Kampania telewizyjna UPC Polska z nowym dekoderem UPC TV 4K BOX startuje 23 października. Dodatkowo w listopadzie działania promocyjne obejmą m.in. outdoor i materiały BTL (ulotki, plakaty, rollupy). Komunikację uzupełnią liczne aktywności w obszarze digital, m.in. social mediach.Kampanię od strony strategii, kreacji oraz realizacji działań reklamowych przygotowała Agencja K2. Planowanie i zakup mediów poprowadził dom mediowy OMD Direction.