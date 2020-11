Kamil Stoch w kampanii społecznej Cartoon Network "Bądź kumplem, nie dokuczaj" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kamil Stoch został ambasadorem 6. edycji kampanii społecznej Cartoon Network "Bądź kumplem, nie dokuczaj".

• Akcja mana celu promowanie koleżeńskich zachowań i przeciwdziałanie dokuczaniu

Właśnie rozpoczęła się 6. edycja kampanii społecznej Cartoon Network "Bądź kumplem, nie dokuczaj", której celem jest promowanie życzliwych postaw i przeciwdziałanie dokuczaniu. Akcja jest częścią globalnej inicjatywy "CN Be a buddy, not a bully", której celem jest dotarcie z prokoleżeńskim komunikatem do dzieci w wieku szkolnym, podejmując temat dokuczania w formie przystępnej dla uczniów. W tym roku ambasadorem kampanii został Kamil Stoch:- Z przyjemnością dołączyłem do grona ambasadorów kampanii Cartoon Network "Bądź kumplem, nie dokuczaj"! Wartości takie jak życzliwość i fair play są mi szczególnie bliskie. Od kiedy pamiętam, kierowałem się nimi zarówno w sporcie, jak i w życiu. Dobro powraca - z tym przekazem chciałbym dotrzeć do każdej miejscowości, do każdej szkoły, do każdego dziecka. Apeluję do nauczycieli, opiekunów i rodziców: bądźmy w jednej drużynie, wspólnie realizujmy odpowiedzialną misję szerzenia wzajemnego szacunku[/i] - komentuje Kamil Stoch.Na stronie kampanii badzkumplem.cartoonnetwork.pl zamieszczono bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny dla nauczycieli, minizadania i miniprojekty dla uczniów szkół podstawowych. Wszystkie pomoce są dostosowane do wariantu nauki zdalnej. Klasy, które przyłączą się do akcji, otrzymają certyfikat "Klubu Kumpli". Na stronie udostępniono również porady dla dzieci i rodziców przygotowane we współpracy z Pracownią Psychologiczną NINTU.W ramach kampanii powstał raport "Co wpływało na dzieci pozytywnie podczas izolacji?", który stworzono na podstawie badań przeprowadzonych przez WarnerMedia / Quantilope. W polskim badaniu wzięło udział 802 dzieci i ich rodziców. Jego głównym celem było sprawdzenie nastrojów i zachowań dzieci w czasie izolacji, a także wpływ treści wideo na emocje. Raport zostanie opublikowany na stronie kampanii 19 listopada.Honorowy patronat nad kampanią Cartoon Network "Bądź kumplem, nie dokuczaj" objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W gronie partnerów znaleźli się: Librus, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Orange, Lifetube, Pracownia psychologiczna NINTU i klub sportowy Eve-nement. Patronat medialny nad kampanią objęli: Magazyn Kumpel, Victor Junior, WP, Mama:du, Dad:hero i Edunews.Akcja Cartoon Network "Bądź kumplem nie dokuczaj" potrwa do 20 grudnia i będzie wsparta komunikacją w mediach społecznościowych, ogólnopolską kampanią telewizyjną i działaniami PR. Na antenie Cartoon Network i w wybranych kanałach platformy Canal++ i w Internecie emitowany będzie spot z udziałem Ambasadora. Za koncepcję kampanii odpowiada Cartoon Network. Komunikację social media, PR i współprace z partnerami prowadzi agencja dotrelations. Za koncepcję spotu, kreację oraz produkcję materiałów wideo odpowiadają 180heartbeats + JUNG v. MATT wraz z domem produkcyjnym F25.