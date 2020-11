Jacek Braciak w świątecznej kampanii Cyfrowego Polsatu. Pełna oferta 3 miesiące bez opłat (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła emisja najnowszej, świątecznej kampanii Cyfrowego Polsatu promującej gwiazdkową ofertę telewizyjną.

• Klienci, którzy wybiorą pakiet M lub L, otrzymają pełną ofertę przez 3 miesiące bez opłat, a później ulubione kanały w jednym pakiecie już od 30 zł miesięcznie.

Nową, świąteczną ofertę telewizji Cyfrowego Polsatu wspiera kampania w telewizji, Internecie i stacjach radiowych, na którą składa się m.in. spot reklamowy w dwóch wersjach (30" oraz 15"). Filmiki wprowadzają widzów w lekki, świąteczny i radosny nastrój, przenosząc do domu, w którym właśnie trwa wigilijna kolacja, gdzie ilość potraw jest nie do przejedzenia, a ilość kanałów telewizyjnych nie do "przeobejrzenia". W rolę ojca rodziny wciela się znany i lubiany Jacek Braciak. świątecznej promocji Cyfrowego Polsatu klienci, którzy wybiorą pakiet M lub L otrzymają pełną ofertę, m.in. z kanałami premium HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium przez 3 miesiące bez opłat. Wśród propozycji znalazły się proste pakiety, a w nich ulubione kanały, swoboda wyboru oraz nowoczesne dekodery i funkcje pozwalające oglądać TV na własnych zasadach. Dodatkowo - mobilna aplikacja Cyfrowy Polsat GO, a w niej tysiące programów i filmów na życzenie bez reklam, dzięki którym spędzony razem czas będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.Kreacja: Agencja Grey GroupProdukcja: TFP Mariusz MatwiejczukPostprodukcja: wideo - Xantus; audio - Ztudio&BurzaReżyser: Piotr JanowskiMedia: TV, online, radioDom mediowy: Vizeum