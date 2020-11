Ile pieniędzy otrzymały z UE poszczególne województwa?

bartheq

Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się z różnego typu benefitami. Jednym z najbardziej widocznych, a z drugiej strony najbardziej pobudzających wyobraźnię, są fundusze unijne, które umożliwiają realizację różnego typu projektów.

Wdrożone dzięki tym projektom zmiany można obserwować niemal na każdym kroku - dotyczą zarówno olbrzymich inwestycji w infrastrukturę, takich jak budowa sieci kolejowej czy autostrad, jak i zdecydowanie mniejszych inicjatyw, np. opłacania projektów naukowych czy wymian młodzieży. Jednym z ważnych kryteriów jest przy tym podział środków. Warto dowiedzieć się, jakie środki trafiały do konkretnych województw.Chociaż w Unii Europejskiej jesteśmy od 2004 roku i od tego czasu korzystamy także z różnego typu dotacji i wsparcia, jednocześnie nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób dystrybuowane są środki oraz od czego zależy ich wysokość. Kluczowe znaczenie odgrywają przy tym perspektywy budżetowe, a więc trwające 5-7 lat okresy, na które przyznawane jest wsparcie. Ogólnopolska baza firm ALEO.com zebrała informacje dotyczące finansowania pochodzącego z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Uwzględniono przy tym wiele kryteriów, także podział środków ze względu na województwo, do którego trafiały. Można dzięki temu w łatwy sposób zaobserwować, który region stał się największym beneficjentem unijnych dotacji, oraz w jaki sposób korzystał z ich potencjału. Warto również dowiedzieć się, kto i na jakiej zasadzie decyduje o podziale środków, i na co mogą liczyć poszczególne regiony. Raport przygotowany przez ALEO.com jest dostępny w tym miejscu: https://aleo.com/pl/infografiki/dotacje-unijne-2014-2020 Wiedza na temat funduszy europejskich jest ważna z perspektywy niemal każdej obecnej na rynku osoby. Mogą korzystać z nich nie tylko instytucje państwowe czy samorządowe, ale również firmy, a nawet osoby prywatne. Różnego typu projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych są dostępne na niemal każdym kroku. Łączną kwotę 86,11 miliarda euro podzielono w następujący sposób:• 80% sumy uległo podziałowi proporcjonalnemu względem liczby ludności danego województwa.• Dodatkowe 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców pomiędzy województwa, których średnie PKB per capita jest niższe od 80% średniego PKB dla kraju.• Kolejne 10% środków trafiło natomiast do powiatów, w których w ciągu poprzednich 3 lat stopa bezrobocia przewyższała o 150% średnią stopę bezrobocia dla kraju.Przy tym projekty mogą być realizowane z budżetu różnych prowadzonych aktualnie programów operacyjnych o charakterze zarówno regionalnym, jak i zdecydowanie szerszym. Te z kolei są zasilane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Funduszu Spójności (FS).Jak widać, przygotowana strategia miała w szczególny sposób zwrócić uwagę na potrzeby mniej zamożnych regionów, a transfery środków miały przyczynić się w głównej mierze od wyrównania szans oraz wsparcia ich rozwoju. Największe korzyści odniosły jednak przede wszystkim województwa o największej liczbie ludności - na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie (29,9 mld zł), a na drugim śląskie (23,6 mld zł). Podium zamyka z kolei województwo małopolskie (20,6 mld zł). Mniejsze środki powędrowały na Dolny Śląsk (17,6 mld zł), do województwa wielkopolskiego (16,9 mld zł) oraz pomorskiego 15,2 mld zł. Na spory zastrzyk gotówki mogły liczyć również gorzej rozwinięte wschodnie regiony: Podkarpacie otrzymało 14,8 mld zł, województwo lubelskie 15 mld zł, a Podlasie 8,6 mld zł. Najmniejsze dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej otrzymało natomiast województwo opolskie (6,1 mld zł).Ciekawie przedstawia się również analiza sposobu dystrybucji środków w zależności od typu obszaru korzystającego ze wsparcia. Z danych zebranych przez ALEO.com wynika, że największa część (42,3%) funduszy trafiło do obszarów miejskich, niemal jedna trzecia (29,7%) zasiliła wsie. Najmniej środków statystycznie przypadło na małe obszary miejskie (z niską liczbą mieszkańców oraz zagęszczeniem ludności) - powędrowało do nich 26,4% środków. 1.65 miliarda zł (1,5% ogółu środków) zostało natomiast przeznaczonych na rzecz współpracy ponadnarodowej.Warto również przeanalizować, w jakiej wysokości środki wędrowały do poszczególnych województw w ramach realizowanych programów operacyjnych. Są one zarządzane przez odpowiednie Urzędy Marszałkowskie i można wyróżnić 16 tego typu programów regionalnych. Największe środki (12,68 mld zł) zasiliły Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na drugim miejscu znalazł się natomiast program prowadzony w Małopolsce (10, 83 mld zł). 9,44 mld zł wyniósł Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego, 8,34 mld zł trafiło do województwa lubelskiego, a na 8,18 mld zł opiewał Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Najmniejsze środki powędrowały z kolei do województwa lubuskiego (3,23 mld zł) oraz opolskiego (3,69 mld zł).