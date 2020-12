Dzień Darmowej Dostawy. Tysiąc e-sklepów w tegorocznej akcji

Łukasz Szewczyk

• Grudzień co roku bije wszelkie rekordy sprzedaży online. Przed nami ostatni bezpieczny termin na zrobienie w internecie przedświątecznych zakupów, jeśli chcemy aby doszły na czas.

• 10 grudnia 2020 kolejna edycja akcji Dzień Darmowej Dostawy

Dzień Darmowej Dostawy to cykliczne święto e-commerce. Biorą w nim udział zarówno małe rzemieślnicze sklepy, jak i duże sieciówki. W tegoroczną edycję zaangażowało się już około 1000 sklepów. Ogromny wybór - zwłaszcza w kategoriach zdrowie i uroda, dla dzieci, czy delikatesy - pozwoli klientom wybrać najodpowiedniejsze prezenty spośród 3 mln produktów. I jednocześnie odciąży kupujących z kosztów dostawy, jakie musieliby ponieść. Partnerami akcji organizowanej co roku przez eKomercyjnie.pl są IdoSell, IMKER, Grupa Domodi i Shoper.Klienci zainteresowani skorzystaniem z darmowej wysyłki, robiąc tego dnia zakupy w e-sklepach biorących udział w akcji, mogą wybrać dowolną formę wysyłki dostępną w danym sklepie, a opłata za dostawę nie zostanie naliczona. Co ważne, sklepy nie mogą podwyższać cen produktów, aby zrekompensować sobie koszty dostawy. Taki zapis widnieje w regulaminie Dnia Darmowej Dostawy, którego przestrzeganie jest monitorowane przez organizatorów. Sklepy przyłapane na nieprzestrzeganiu zasad, są automatycznie wykluczane z akcji. Sprzedawcy mają możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia, od której obowiązuje darmowa dostawa (20 zł lub 50 zł). Jednak wielu sprzedawców realizuje darmową wysyłkę zamówienia bez względu na jego wartość. Warto doprecyzować, że darmowa dostawa obowiązuje na terenie Polski.- komentuje Krzysztof Bartnik, inicjator akcji DzieńDarmowejDostawy.pl w Polsce. -- dodaje.Dzień Darmowej Dostawy może się okazać największą oszczędnością dla osób, które są zainteresowane kupnem dużych i ciężkich przedmiotów - mebli, dużego sprzętu RTV, akcesoriów ogrodniczych itp., których koszt dostawy może wynosić kilkadziesiąt złotych. A także dla tych, którzy chcą zrobić drobne zakupy w wielu różnych sklepach. Zsumowanie zwykłych kosztów dostawy, pozwala sobie uświadomić, że taka akcja to prawdziwa okazja.Listę sklepów biorących udział w Dniu Darmowej Dostawy można znaleźć na stronie. E-sklepy zostały podzielone na 30 kategorii. Kupujący mogą korzystać z wyszukiwarki sklepów i produktów. Wszystkie sklepy zostały zweryfikowane pod kątem zgodności oferty z regulaminem DDD.