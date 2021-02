Do każdego zamówienia na Pyszne.pl miesiąc dostępu do HBO GO w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Serwis Pyszne.pl razem z HBO GO przygotowali luty pełen wrażeń.

• Do każdego zamówienia jedzenia klienci otrzymują bezpłatny miesiąc oglądania filmów i seriali w HBO GO.

Piątkowy wieczór z filmem i smakowitym jedzeniem to zawsze dobry pomysł. Co innego może dostarczyć nam tylu miło spędzonych chwil jak ulubiony serial i świeżo przygotowana przekąska. Nie bez powodu w kinach sprzedawany jest popcorn i nachos. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Pyszne.pl z ostatnich lat wynika, że aż 3 na 4 osoby podczas seansu lubią mieć pod ręką coś do pochrupania. Około 20% konsumentów podczas seansu korzysta z serwisu do zamawiania jedzenia.Serwisy zdecydowały się na wspólną akcję, aby dostarczyć jeszcze więcej radości swoim użytkownikom. Sytuacja nie sprzyja wychodzeniu z domu, dlatego Pyszne.pl i HBO GO połączyły siły, aby zaproponować nam równie atrakcyjną alternatywę. -- komentuje Marcin Schmidt, marketing manager Pyszne.pl. -- mówi Agata Oleszkiewicz, trade marketing manager HBO GO.Według danych Pyszne.pl daniem najczęściej zamawianym na wieczorne seanse jest pizza. Polacy coraz chętniej wybierają też różnorodne dania kuchni świata: sushi, curry, tacos, wege burgery i wiele innych. Mistrzowsko umilą one zapoznawanie się z nowościami HBO GO, wśród których pojawią się takie kultowe tytuły jak: Justice League, wszystkie sezony Przyjaciół, The Nevers, seria filmów Jamesa Bonda.Promocja obowiązuje do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów. By otrzymać darmowy kod na 30 dni do HBO GO należy złożyć zamówienie za minimum 20 zł, a także zapisać się do newslettera Pyszne.pl.