Spolecznosci wprowadzają nowatorski sposób rozliczania kampanii

Łukasz Szewczyk

• Społeczności wprowadziły do oferty unikalny w Polsce model rozliczania kampanii programatycznych

Wprowadzenie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska standardu widoczności reklam, jak i zwiększenie ilości dostępnych narzędzi do pomiaru tego wskaźnika spowodowały, że reklamodawcy coraz częściej zainteresowani są zakupem wyłącznie widocznych wyświetleń. Z kolei wydawcy internetowi korzystający z platform do sprzedaży powierzchni reklamowej metodą programatyczną (SSP), posiadają dostęp do raportów z wysokością wskaźnika widoczności reklam, lecz tylko niektóre technologie umożliwiają monetyzację powierzchni w oparciu o konkretny minimalny gwarantowany poziom widoczności. Jeszcze mniejsza liczba narzędzi umożliwia wydawcom zapoznanie się z wysokością średniego czasu kontaktu z reklamą, na poszczególnych miejscach reklamowych ich serwisów.Analiza big data przeprowadzona na 500 witrynach skupionych w sieci Społeczności wykazała, że reklamodawcy chętniej kupują i płacą wyższe stawki za powierzchnie reklamowe, na których średni czas kontaktu z reklamą jest najwyższy.- zauważa Krzysztof Czok, Członek zarządu SpołecznościWnioski z przeprowadzonej analizy skłoniły firmę do zaoferowania klientom nowego produktu. Do stworzonego przez Społeczności narzędzia tri-table, które służy do emisji kampanii reklamowych oraz monetyzacji i optymalizacji powierzchni reklamowej wydawców dodana została funkcjonalność umożliwiającą sprzedaż kampanii programatycznychw oparciu o gwarantowany czas kontaktu z reklamą. Oferta obejmuje dwa pakietyz gwarantowanym minimalnym czasem kontaktu, a w przyszłości zostanie rozbudowanao kolejne progi czasowe, jak i produkt gwarantujący jednocześnie minimalną widoczność oraz czas kontaktu. W zrealizowanej przez Społeczności pierwszej w Polsce kampaniiz wykorzystaniem nowego produktu klient uzyskał dwukrotnie wyższy średni czas kontaktuz reklamą, niż w w kampanii zasięgowej emitowanej wcześniej na identycznej powierzchni reklamowej.