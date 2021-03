Allegro stawia na rozwój polskiej mody i uruchamia Allegro Projektownia. Ambasadorką Ewa Minge

Łukasz Szewczyk

• Nowa marka "Allegro Projektownia" ma być symbolem polskich produktów oraz polskiego rzemieślnictwa modowego na Allegro.

• Program powstał we współpracy ze znaną projektantką, Ewą Minge.

• Moda, ze średnio ponad 1 tys. użytkownikami na minutę, to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro.

W ostatnich latach polskie marki są coraz częściej i chętniej wybierane przez klientów. Metka "Made in Poland" to powód do dumy - jest obietnicą dobrej jakości i odpowiedzialności. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Allegro rusza z inicjatywą "Allegro Projektownia", której głównym założeniem jest stworzenie marki będącej symbolem polskich produktów modowych.- komentuje Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu Moda na Allegro.Do programu mogą zgłosić się polskie podmioty, które przejdą weryfikację dotyczącą pochodzenia ich produktów oraz mają konto firma na Allegro. Szczegółowe warunki dostępne są tutaj. Zakwalifikowani przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w konkursie oraz otrzymają szereg benefitów wspierających ich sprzedaż m.in. pakiet dodatkowych wyróżnień, obecność ofert na specjalnej stronie internetowej czy też bonusy w ramach usługi Allegro Ads.Zwieńczeniem akcji będzie konkurs na "Najlepszy polski produkt" oraz "Produkt publiczności", które zostaną wyłonione kolejno przez komisję jury (w składzie z Ewą Minge) oraz przez użytkowników Allegro (nagroda publiczności). Na zwycięzców oraz głosujących w plebiscycie czekają atrakcyjne nagrody. Sprzedający, którzy zostaną wyróżnieni w konkursie, otrzymają nawet 180 000 złotych rabatu na prowizję (do 120 000 złotych w przypadku nagrody publiczności) od sprzedaży na Allegro oraz dodatkowe benefity wspierające sprzedaż i promocję.W Allegro iłośnicy mody mają dostęp do setek tysięcy sprzedawców, a tym samym milionów, również polskich, produktów. W 2020 roku na Allegro sprzedano ponad 50 milionów sztuk produktów modowych. Oznacza to, że w ubiegłym roku średnio co minutę do koszyka dodawano 3 sukienki, 4 męskie t-shirty, 6 par damskich butów i 10 sztuk bielizny. W porównaniu do 2019 roku na platformie pojawiło się w 2020 r. blisko 40% więcej sprzedających.