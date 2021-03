Raport błędów link buildingu 2021 - zobacz, czy dobrze zbudowałeś strategię linkowania

Partner

Link building. Linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Jeśli zajmujesz się marketingiem online, a w szczególności SEO, z pewnością odmieniasz te pojęcia na co dzień we wszystkich przypadkach.

Najczęstsze błędy w link buildingu w 2021 roku

1. Pozornie "robisz robotę", a Twój domain rate spada - jak to możliwe?

2. Liczba backlinków lub domen linkujących nagle spadła lub wzrosła i pozycje w Google są coraz gorsze - co robić?

3. Linkowanie zewnętrzne do strony WWW, która nie jest dobrze zoptymalizowana, nie ma sensu

4. Content i context is king w linkowaniu zewnętrznym

Raport o linkowaniu dla specjalistów SEO

Czy aby na pewno znasz się na tym i wiesz, jak skutecznie pozyskiwać linki zewnętrzne, prowadzące do Twojej domeny? Czy wiesz, jak wykorzystać off site SEO w maksymalnie efektywny sposób?Nikt nie jest idealny. Czytaj dalej i sprawdź, które błędy w linkowaniu popełniasz! Tutaj znajdziesz raport o błędach w link buildingu , a poniżej kilka porad z jego wnętrza!Dlaczego tak się dzieje? Powodów może być mnóstwo. Źle dobrane domeny, które mają prowadzić do Twojej strony WWW z niższym DR niż Twój. Nieodpowiednia proporcja linków dofollow do nofollow. Zbyt dużo linków zewnętrznych z tych samych domen i za mała różnorodność kanałów dotarcia na Twoją stronę WWW Przed podaniem lekarstwa konieczna będzie diagnoza - audyt SEO. To może potrwać, ale sprawi, że krok po kroku będziesz wiedzieć, jakie działania wdrożyć, aby wzbić się na szczyty list przebojów Google.Naturalny przyrost lub spadek liczby linków zewnętrznych, prowadzących do Twojej domeny, jest w pełni akceptowany przez Google. Jeśli jednak nagle przybędzie Ci lub ubędzie nieproporcjonalnie dużo linków (np. "kupionych" hurtowo i utraconych wskutek blokady farmy linków), wujek Google uzna to za próbę oszustwa. A ten nie lubi cwaniaków.Bardzo prawdopodobne, że takim działaniem narobisz więcej szkód, niż pożytku. Sumienna praca na siłowni i dobra, regularna dieta, a nie sterydy i odżywki ze spamerskich stron. To przepis na sukces w SEO.Jak dobrej strategii link building nie wdrożysz, zda się to na nic, jeśli strony, podstrony i landingi docelowe nie będą dobrze zoptymalizowane. UX, UI, szybkość ładowania strony, czy optymalizacja grafik i dostosowanie contentu do zasad SEO-friendly są równie ważne, jak dziesiątki backlinków. W przeciwnym razie i tak konkurencja wygra z Tobą w rankingach Google i wyświetli się potencjalnym Klientom na lepszych pozycjach w organicznych wynikach wyszukiwania.Linki sponsorowane kosztują od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od popularności, zasięgów i DR domeny, z którą planujesz współpracę. Nie żałuj dodatkowego czasu i pieniędzy na to, aby "opakować" je naprawdę dobrym contentem. Wpisem lub chociaż krótkim blog postem, który niesie ze sobą jakąś wartość i przedstawia link do Twojej strony WWW w odpowiednim kontekście. Jeśli artykuł z linkiem będzie sztuczny i okraszony licznymi błędami językowymi, czy ortograficznymi, szansa na cenne "kliki" i dobrą pozycję w Google wyraźnie spada.To tylko kilka przykładów. O zasadach dobrego link buildingu można napisać książkę. A może już została napisana?Skąd czerpać wiedzę o strategii linkowania? Mamy dla Ciebie propozycję: bezpłatny raport - poradnik, obok którego nie możesz przejść obojętnie. Na podstawie 50 różnych witryn ze średnią ilością 10239 podstron krakowska agencja Delante przygotowała kompletny raport na temat błędów w link buildingu z komentarzami polskich ekspertów SEO.Aby spojrzeć na ten temat z jak najszerszej perspektywy, autorzy zamieścili w nim wnioski z obserwacji sklepów internetowych, blogów, czy portali newsowych, osadzonych zarówno na znanych systemach typu Wordpress, czy PrestaShop, jak i na dedykowanych CMS'ach.Jeśli gromadzisz gdzieś na dysku lub w chmurze naprawdę wartościowe materiały, które realnie wykorzystujesz potem w codziennej pracy marketera online, to ten raport jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj SEO'we inspiracje i insight'y z takich branż jak turystyka, budownictwo, fotowoltaika, odzież, motoryzacja, czy elektronika i wiele innych. Sprawdź, jakie błędy w link buildingu najczęściej popełniają polscy marketerzy online i specjaliści SEO.