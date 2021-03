Media relations - klucz do udanej promocji marki

Partner

Zarówno klasyczne, jak i cyfrowe media odgrywają ważną rolę w kształtowaniu opinii konsumentów na temat marek, usług i produktów. Dlatego też dobry kontakt przedsiębiorstwa z prasą, telewizją czy portalami internetowymi stanowi ważny element budowania wizerunku firmy. Na czym polegają media relations? Co możesz dzięki nim osiągnąć?

Czym są media relations?

Profesjonalne biuro prasowe

Dlaczego media relations są tak ważne?

Media relations to czynności służące nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami mediów. Doświadczeni specjaliści z tego zakresu doskonale rozumieją zasady funkcjonowania prasy, telewizji, internetu i radia. Wiedzą, jakiego typu informacje przyciągną uwagę potencjalnych klientów i pozytywnie wpłyną na budowanie wizerunku marki. Dlatego agencja PR podejmuje szereg przemyślanych i starannie zaplanowanych działań.W prowadzeniu relacji z mediami specjaliści wykorzystują m.in. wywiady, informacje o charakterze newsowym, testy produktów, komentarze telewizyjne, radiowe i prasowe oraz inne narzędzia. Agencja PR informuje o działaniach organizacji czy planowanych wydarzeniach za pomocą komunikatów prasowych. Organizuje również konferencje prasowe, których celem jest komunikowanie o ważnych dla organizacji wydarzeniach, a przy okazji nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami mediów. Uważnie śledzi publikacje na temat marki pojawiające się w telewizji, internecie, radiu i prasie. To pozwala na szybką reakcję w sytuacji pojawienia się błędnych albo niekorzystnych dla firmy informacji.Skuteczne działania wymagają dużego doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy z zakresu public relations. Dlatego zadanie to najlepiej powierzyć kompetentnym specjalistom z profesjonalnej agencji PR.Podstawowym elementem działań media relations, warunkującym efektywną komunikację pomiędzy marką a dziennikarzami, jest biuro prasowe. Pozwala ono dotrzeć z rozmaitymi komunikatami do dziennikarzy, ale również do partnerów biznesowych, inwestorów oraz klientów. Specjaliści PR udostępniają najważniejsze informacje na temat marki w jednym miejscu, w formie tzw. press kitu. Dbają także o aktualizację umiejscowionych na stronie zakładek przedstawiających m.in. właścicieli i ekspertów firmy, a także zawierających zdjęcia, logotypy czy newsy związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.Dzięki prowadzonym działaniom Twoja firma może dotrzeć do grupy docelowej ze swym przekazem: komunikatami na temat usług, produktów, wydarzeń albo zmian zachodzących w jej strukturach.Umiejętnie realizowane działania pozwalają kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz powodują, że marka staje się bardziej rozpoznawalna i atrakcyjna. Mogą także pomóc osiągnąć pozycję eksperta w branży oraz przyczyniają się do budowy długotrwałej, stabilnej relacji z klientami.Specjaliści media relations pełnią rolę łącznika pomiędzy firmą a mediami. Systematyczne budowanie dobrych kontaktów z dziennikarzami to niełatwe, ale ważne zadanie.